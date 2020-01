ES14 : Neuville prend la tête



ES13 : Neuville démarre fort



RALLYE – WRC / MONTE-CARLO

Classement après l’ES14 (sur 16) – Dimanche 25 janvier 2020

Sébastien Ogier – Julien Ingrassia (FRA-FRA/Toyota) à 11"2



On n'arrête plus Thierry Neuville ! Sur sa lancée, le Belge a remporté sa quatrième spéciale d'affilée et le voici désormais aux commandes du rallye ! Même s'il s'est plaint que ce n'était pas une bonne spéciale pour sa Hyundai, qui était "trop longue" pour les vingt virages en épingle prévus, il a tout de même devancé Evans de 5"4 et Ogier de 6"5 au terme des 13,36km au programme. Le pilote gallois, qui s'est plaint de problème d'adhérence, compte désormais quatre secondes de retard et le pilote français un peu plus de onze. "Quels que soient les pneus (les trois pilotes de tête sont partis avec trois super-soft et trois soft pour cette dernière journée, ndlr), on n'a pas assez de vitesse en ce moment", regrettait le Gapençais. A noter que Sébastien Loeb a perdu sa quatrième place au profit d'Esapekka Lappi. "Nos pneus sont trop soft et complètement détruits", a fait savoir le nonuple champion du monde.Qui remportera le Rallye Monte-Carlo 2020 ? A trois spéciales de la fin, c'est de plus en plus difficile de le savoir. Thierry Neuville a débuté la dernière journée de la meilleure des façons au volant de sa Hyundai, en remportant l'ES13, avec cinq et six secondes d'avance sur les Toyota d'Elfyn Evans et Sébastien Ogier. "L'adhérence était meilleure que prévue, du coup je ne sais pas si j'ai poussé assez fort", expliquait le Belge, avant de connaitre le chrono de ses rivaux. Evans, qui a reconnu avoir signé une spéciale "pas mauvaise mais pas parfaite non plus", reste en tête du classement général, avec désormais 1"4 d'avance sur Neuville et 6"1 sur Ogier, qui ne s'est pas senti à l'aise au volant de sa Toyota et n'a pas voulu aller au-delà de ses limites.Elfyn Evans – Scott Martin (GBR-GBR/Toyota) à 4"0Esapekka Lappi – Janne Ferm (FIN-FIN, Ford) à 2'56"5– Daniel Elena (-MON, Hyundai) à 3'13"2...Evans : 4 (ES3, ES4, ES5, ES10): 3 (ES1, ES6, ES7)Neuville : 7 (ES2, ES8, ES9, ES11, ES12, ES13, ES14)