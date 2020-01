WRC - Monte-Carlo : Neuville débute bien, Ogier toujours en tête

ES9 : Neuville démarre fort

Trois victoires partout désormais au terme des neuf premières spéciales du rallye de Monte-Carlo. Comme Elfyn Evans et Sébastien Ogier, Thierry Neuville compte trois succès en spéciales après avoir signé le temps scratch dans l'ES9. Sur une route glacée et en partie enneigée (tous les pilotes ont choisi des pneus cloutés), le Belge qui "a effectué plusieurs corrections sur la voiture et piloté avec beaucoup de confiance", comme il l'a confié à l'arrivée, a devancé Sébastien Ogier de huit dixièmes et Elfyn Evans de deux secondes et demie. Le Gapençais, satisfait de sa spéciale, compte 2"8 d'avance sur le Britannique et 5"6 sur le Belge au général. Suspense garanti !



RALLYE – WRC / MONTE-CARLO

Classement après l’ES9 – Samedi 25 janvier 2020

1- S.Ogier – J.Ingrassia (FRA-FRA, Toyota) en 1h54'01"1

2- E.Evans – S.Martin (GBR-GBR, Toyota) à 2"8

3- T.Neuville – N.Gilsoul (BEL-BEL, Hyundai) à 5"6

4- S.Loeb – D.Elena ( FRA -MON, Hyundai) à 1'21"

5- E.Lappi – J.Ferm (FIN-FIN, Ford) à 2'15"7

...



Vainqueurs des spéciales

Evans : 3 (ES3, ES4, ES5)

Ogier : 3 (ES1, ES6, ES7)

Neuville : 3 (ES2, ES8, ES9)