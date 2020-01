WRC - Monte-Carlo : Le shakedown remporté par Sébastien Ogier

Tänak encore en phase de découverte

RALLYE - WRC / MONTE-CARLO

Shakedown (3,35km) - Mercredi 22 janvier 2020

C’était jour de rentrée, un peu anticipée, pour le WRC ce mercredi à Gap ! En effet, à la veille des deux premières spéciales du Rallye Monte-Carlo, pilotes et co-pilotes ont pu se tester une dernière fois lors du shakedown sur un parcours de 3,35km près de la cité gapençaise, qui accueille le parc d’assistance pour la première manche du championnat du monde des rallyes 2020. Devant son public, Sébastien Ogier est allé signer le meilleur temps dès le premier de ses trois passages sur ce parcours offrant des caractéristiques similaires à celles qui seront rencontrées par les pilotes tout au long des quatre jours de course. « Je pense qu’à peu près toutes les voitures qui démarrent le rallye devraient être en mesure de le remporter mais la clé sera la gestion des conditions tout au long du week-end », a déclaré Sébastien Ogier à l’issue de ce shakedown. Le Français, qui a ainsi officiellement débuté sa collaboration avec Toyota, devance d’un dixième Thierry Neuville, qui bénéficie ce week-end d’un ouvreur de luxe en la personne de son coéquipier Dani Sordo, qui ne participe pas à l’épreuve.Derrière le pilote Hyundai, on retrouve une autre recrue de Toyota avec le Britannique Elfyn Evans dont le meilleur passage, son deuxième, est à six dixièmes de son sextuple champion du monde de coéquipier. Champion du monde en titre, et désormais pilote officiel Hyundai, Ott Tänak n’a signé que le quatrième temps à un peu plus d’une seconde de Sébastien Ogier lors de son deuxième passage. « Beaucoup de choses sont nouvelles et il nous faut en découvrir beaucoup, a confié l’Estonien à l’issue de son passage sur le shakedown. Ça va être intéressant et jusque-là tout va bien... » Teemu Suninen, qui est resté chez Ford M-Sport a signé le cinquième temps juste devant son nouveau chef de file, Esapekka Lappi. A nouveau présent au volant de la Hyundai i20 WRC, Sébastien Loeb n’a pas forcé sur ces 3,35km chronométrés avec le 9eme temps à trois secondes de son compatriote. Dans la catégorie WEC, seul le rookie japonais Takamoto Katsuta a réalisé un moins bon temps que l’Alsacien. Les équipages vont désormais prendre le chemin de Monaco pour le départ officiel du rallye, donné ce vendredi sur le Quai Albert Ier avant les deux premières spéciales, disputées en nocturne.Thierry Neuville-Nicolas Gilsoul (BEL-BEL/Hyundai) à 0’’1Elfyn Evans-Scott Martin (GBR-GBR/Toyota) à 0’’6Ott Tänak-Martin Järveoja (EST-EST/Hyundai) à 1’’2Teemu Suninen-Jarmo Lehtinen (FIN-FIN/Ford M-Sport) à 2’’3Sébastien Loeb-Daniel Elena (FRA-MCO/Hyundai) à 3’’3