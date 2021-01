WRC - Monte-Carlo : La première place reprise par Sébastien Ogier

ES9 (La Bréole - Selonnet, 18,31km) : Ogier n’a pas perdu de temps



Devancé d’un peu plus de sept secondes à l’issue de la deuxième journée, Sébastien Ogier a tenu parole. Le septuple champion du monde avait indiqué à la presse qu’il comptait attaquer ce samedi et le pilote Toyota l’a fait. De bon matin, sur les 18 kilomètres enneigés au programme de ce premier secteur chronométré, le Gapençais s’est montré le plus rapide avec une marge considérable. Elfyn Evans n’a rien pu faire et a concédé quasiment une seconde au kilomètre. Conséquence directe, le Gallois perd la tête du Rallye Monte-Carlo et pointe à un peu plus de dix secondes de son coéquipier. Une ES9 qui fait les affaires de Toyota puisque Kalle Rovanperä, auteur du quatrième temps derrière la Hyundai de Dani Sordo, profite des malheurs d’Ott Tânak, qui est parti en tête à queue avant d’être victime d’une crevaison. Des incidents qui ont fait perdre plus d’une minute au champion du monde 2019, qui recule au cinquième rang du classement général.



RALLYE - WRC / MONTE-CARLO

Classement après 9 spéciales (sur 15) - Samedi 23 janvier 2021

1- Sébastien Ogier-Julien Ingrassia (FRA-FRA/Toyota) en 1h47’21’’1

2- Elfyn Evans-Scott Martin (GBR-GBR/Toyota) ) 10’’4

3- Kalle Rovanperä-Jonne Halttunen (FIN-FIN/Toyota) à 1’08’’3

4- Thierry Neuville-Martijn Wydaeghe (BEL-BEL/Hyundai) à 1’33’’9

5- Ott Tänäk-Martin Järveoja (EST-EST/Hyundai) à 1’38’’1

...



Vainqueurs de spéciales

Tänäk : 2 (ES1, ES2)

Ogier : 5 (ES3, ES4, ES5, ES7, ES9)

Evans : 1 (ES6)



L'ES8 a été annulée.