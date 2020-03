ES13 : Ogier accentue son avance



Leader depuis vendredi soir, Sébastien Ogier a accentué son avance en remportant assez largement la première spéciale de samedi (25km), avec huit secondes d'avance sur Ott Tänak et près de dix sur son dauphin, Teemu Suninen. Le pilote français avait pourtant l'impression que sa Toyota n'était pas au top : "Honnêtement, la voiture est bien mais le moteur a l'air d'être en sous-régime. Mais peut-être que non... Visiblement, tout va bien car le chrono est bien", a-t-il réagi. Thierry Neuville, hors du coup pour la victoire depuis son problème de moteur vendredi, a pris la sixième place de la spéciale, à 25 secondes de Sébastien Ogier.



ES14 : Ogier gère



Même s'il ne peut plus espérer la victoire, ni même un Top 10, Thierry Neuville se donne à fond et veut finir son rallye de la meilleure des façons. Le pilote belge a d'ailleurs remporté l'ES14, avec trois secondes d'avance sur Tänak et trois secondes et demie d'avance sur Ogier, qui n'a pas pris de risques. Le pilote français a désormais 27 secondes d'avance sur Suninen.



ES15 : Tänak grignote



Sébastien Ogier est toujours leader avant la pause de la mi-journée au Mexique, avec une avance confortable 28 secondes d'avance sur Teemu Suninen et 35 sur Ott Tänak. Le champion du monde estonien lui a certes repris six secondes durant l'ES15 (22km), mais pas d'inquiétude pour le Français. "J'ai fait attention, notamment au début où il y avait beaucoup de rochers et je ne voulais pas subir de crevaison", a réagi Ogier à l'arrivée. Thierry Neuville, qui a commis une erreur dans un virage, a fini à dix secondes de Tänak.



RALLYE DU MEXIQUE

Classement après 15 spéciales (sur 24) - Samedi 14 mars 2020

1- Sébastien Ogier - Julien Ingrassia (FRA-FRA/Toyota) en 2h03'08"8

2- Teemu Suninen - Jarmo Lehtinen (FIN-FIN/M-Sport Ford) à 28"3

3- Ott Tänak - Martin Järveoja (EST-EST/Hyundai) à 34"9

4- Elfyn Evans - Scott Martin (GBR-GBR/Toyota) à 44"3

5- Kalle Rovanperä – Jonne Halttunen (FIN-FIN/Toyota) à 1'22"4

...



Vainqueurs de spéciales

Thierry Neuville : 4 (ES1, ES2, ES6, ES14)

Ott Tänak : 4 (ES3, ES7, ES9, ES15)

Sébastien Ogier : 4 (ES4, ES10, ES11, ES13)

Dani Sordo : 1 (ES5)

Kalle Rovanperä : 1 (ES12)



L'ES8 a été annulée.