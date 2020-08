WRC : L'étape allemande finalement annulée, celle en Sardaigne avancée

An update concerning the 2020 #WRC Calendar

— WRC - FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) August 26, 2020

Le rallye de Sardaigne va éviter la concurrence de la F1

Le calendrier de la saison 2020 du WRC a perdu une nouvelle épreuve. Alors que le Portugal, le Kenya, la Finlande, la Nouvelle-Zélande, la Grande-Bretagne et le Japon ont déjà renoncée à accueillir le championnat du monde des rallyes, c’est au tour de l’Allemagne d’être contraint d’abandonner sa place au calendrier. Alors que le WRC devait se rendre outre-Rhin du 15 au 18 octobre autour de Bostalsee, les organisateurs de l’épreuve ont dû jeter l’éponge en raison des restrictions décidées par les autorités allemandes concernant les rassemblements dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. Une annulation qui permet au rallye de Sardaigne de modifier sa date. Initialement prévu du 29 octobre au 1er novembre, l’étape disputée aura finalement lieu du 8 au 11 octobre prochains.Ce changement de date a été demandé par l’Automobile Club d’Italia et les organisateurs du rallye à la suite de la modification du calendrier du championnat du monde de Formule 1. En effet, les monoplaces vont se rendre à Imola les 31 octobre et 1er novembre prochains pour le Grand Prix d’Emilie-Romagne, mettant les deux événements dans le même week-end. L’annulation du rallye d’Allemagne permet donc d’éviter une telle confrontation. « Nous avons travaillé dur à l'ACI pour définir de nouvelles dates au Rally Italia Sardegna 2020. Il n'était pas simple de trouver les jours pouvant réunir tous les acteurs dont nous avons besoin en Sardaigne, a déclaré Angelo Sticchi Damiani, président de l’ACI, dans un communiqué. En cette année très difficile, l'ACI a voulu - comme nous l'avons déjà démontré avec les GP de F1 à Monza, Mugello et Imola - protéger le sport automobile national et international en confirmant nos compétitions. Je remercie personnellement la région de la Sardaigne pour son soutien qui rend tout cela possible. » En conséquence, le WRC 2020 se limitera à sept manches avec la finale en Belgique plus d’un mois après la manche italienne.