WRC : L'épreuve de reprise en Estonie sera raccourcie

La reprise se prépare également du côté du championnat du monde des rallyes. Début septembre, et plus précisément du 4 au 6 septembre prochains, la première épreuve depuis l'interruption des compétitions en raison de la pandémie de coronavirus se déroulera du côté de l'Estonie, pour la toute première fois de l'histoire. Toutefois, ce rallye sera raccourci, par rapport aux autres, et ne fera que 232 kilomètres de spéciales, réparties sur deux bonnes journées, à savoir le samedi et le dimanche, d'après le programme tout juste publié par les organisateurs. D'ordinaire, un rallye WRC fait un total de 300 kilomètres.

Tänak pour briller devant son public ?

Toutefois, les dirigeants de la FIA ont revu leurs exigences à la baisse en cette saison 2020 particulière, en raison de la pandémie de coronavirus qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui de sévir à travers le monde. Cela leur permettra ainsi de proposer un calendrier plus ou moins conséquent aux différents pilotes concernés. Le rallye d'Estonie débutera le vendredi 4 septembre prochain, avec la tenue du traditionnel shakedown en plus d'une très courte spéciale de 1,26km, avant dix spéciales le samedi, pour finir par six spéciales, dont la Power Stage, le dimanche. Ott Tänak, le champion du monde en titre de la discipline, aura donc fort à faire, dans son propre pays natal.