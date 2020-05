WRC : Le rallye du Kenya annulé

Il faudra attendre le 6 août, au mieux, pour revoir des voitures de rallyes s’affronter en WRC ! Le rallye du Kenya, qui aurait pu marquer la reprise de la saison, interrompue depuis la mi-mars en raison de la pandémie de coronavirus, a en effet été annulé. Prévu du 16 au 19 juillet, il devrait faire son retour au calendrier pour la première fois depuis 2002. « La décision a été prise après des discussions menées par la Fédération internationale de l’automobile, le promoteur du WRC et le gouvernement kényan afin de protéger la santé de toutes les personnes impliquées en Championnat du Monde FIA des Rallyes et au Kenya face à la pandémie de Covid-19 et de prévenir tout souci lié aux restrictions de déplacement à travers la planète », précise le WRC.

Le rallye du Kenya au programme en 2021

« Nous annonçons avec regret cette décision, mais il n'y avait malheureusement pas d'autre choix étant donné la situation actuelle dans le monde. Le championnat a un devoir de diligence envers toutes les parties impliquées et la communauté au sens large. Cela reste notre priorité. Le retour du Safari Rally Kenya devait être l'un des temps forts de la saison et nous remercions le président Uhuru Kenyatta, le gouvernement kenyan et toute l'équipe du WRC Safari Rally Project qui a travaillé si dur sous la houlette de Phineas Kimathi. Nous avons hâte d'être au Safari Rally Kenya en 2021 », a déclaré Oliver Ciesla, directeur général de WRC Promoter.

Rendez-vous en Finlande ?

Pour le moment, seuls les rallyes de Monte-Carlo, de Suède (réduit en raison des conditions météo) et du Mexique (réduit d’une journée en raison de la pandémie de coronavirus) ont pu se dérouler normalement ou presque, alors que les rallyes d’Argentine et de Sardaigne ont été reportés et celui du Portugal et donc du Kenya ont été annulés. Si tout va bien, la saison reprendra en Finlande, du 6 au 9 août. Rappelons que Sébastien Ogier (Toyota) est le leader du championnat après trois rallyes, avec 8 points d’avance sur son coéquipier Elfyn Evans et 20 sur Thierry Neuville (Hyundai).