WRC : Le rallye de Monte-Carlo aura lieu le 20 janvier et il ouvrira de nouveau la saison

On ne change pas les traditions. Historiquement, le mythique rallye de Monte-Carlo ouvre la saison du Championnat du monde WRC. C'était encore le cas cette année (huitième victoire de Sébastien Ogier dans l'épreuve le 24 janvier dernier) et cela sera encore le cas la saison prochaine. Ce jeudi, en marge du Conseil mondial du sport automobile de la Fédération internationale de l'automobile, réuni à Monaco, la FIA a annoncé que le rendez-vous de la Principauté inaugurerait une nouvelle fois la saison, en 2022, à la date habituelle, à savoir avec une arrivée le 23 janvier prochain (20 au 23 janvier). L'instance dirigeante du sport automobile mondial a également annoncé qu'à ce rallye de Monte-Carlo succéderait dans le calendrier celui de Suède, deuxième manche de la saison. En revanche, par rapport à cette saison, le rendez-vous, programmé du 24 au 27 février, aura lieu deux semaines plus tard.

Réponse le 15 octobre

Il s'agit des deux seules dates communiquées par la FIA, qui ne pouvait pas maintenir plus longtemps le mystère concernant les deux premières étapes en raison du temps minime entre la fin de la saison et le début de la suivante et dans le souhait que les équipes puissent "bénéficier de la meilleure préparation possible". En revanche, si deux dates uniquement sont connues à ce jour, sur les treize manches (au maximum) - soit une de plus que cette année - que devrait comporter l'exercice 2022, sept sont déjà connues. Il s'agit du Portugal, de l'Italie, du Kenya, de l'Estonie et de la Grèce, sur terre, ainsi que du Japon et de l'Espagne, qui se déroulent, eux, sur asphalte. Invité de dernière minute cette saison suite à l'annulation du rallye du Chili, la Grèce (rallye de l'Acropole) figurera donc de nouveau au calendrier. Le Chili pourrait néanmoins faire son retour, au même titre que le rallye de Grande-Bretagne, lui aussi supprimé en 2021 en raison de la situation sanitaire. La Finlande, la Croatie et la Belgique pourraient également être de la partie. Réponse le 15 octobre prochain, prochaine date du Conseil mondial de la FIA.