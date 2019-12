WRC : Le Paraguay bientôt au calendrier ?

Le Chili ayant renoncé, l'Argentine sera le seul pays sud-américain à accueillir une manche du championnat du monde des rallyes en 2020. Et un autre pays de cette partie du continent pourrait faire son arrivée au calendrier WRC dans les prochaines années. Il s'agit du Paraguay, qui avait notamment accueilli le Dakar en 2017 (mais le célèbre rallye-raid va se dérouler en Arabie Saoudite entre 2020 et 2023). C'est le président de la République lui-même, Mario Abdo Benítez, qui a évoqué cette idée, dans un communiqué : « Amener le pays à proposer des dates pour le WRC est un grand rêve du sport automobile paraguayen depuis de nombreuses années. L'intention du Paraguay d'obtenir le WRC est renforcée par les pourparlers du comité directeur d'organisation, et si cela est réalisé, cela représentera un bond important pour le pays au niveau régional. Le Paraguay a un grand parc automobile auquel s'ajoute un grand intérêt de tous ceux qui font partie du championnat national de rallye et du grand public, pour que le championnat du monde arrive en terre Guaraní. » Au WRC de décider désormais !