WRC : Le Monte-Carlo s'adapte au couvre-feu

Des départs matinaux

Du 21 au 24 janvier, Monaco organise le Rallye Monte-Carlo, comme chaque année depuis sa création. Un temps menacée par la crise sanitaire, la première course de la saison (sur les onze programmées pour le moment) a réussi à être maintenue, mais elle a dû réaliser quelques changements, notamment dans ses horaires.Comme les spéciales passent par plusieurs villes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont les Hautes-Alpes, les organisateurs ont dû s'adapter au couvre-feu désormais fixé à 18 heures. Bien que le rallye se déroule à huis clos, il faudra respecter cette mesure de l'État. Par conséquent, les épreuves chronométrées ont été avancées de deux heures pour la plupart, voire reportées au lendemain. Ces changements d'horaires ne sont pas les seules modifications apportées par les organisateurs. Ces derniers avaient aussi dû changer le parcours du dimanche, dernière journée du rallye, à cause des inondations survenues dans l'arrière-pays niçois en octobre.Rien que pour rejoindre la première épreuve spéciale du vendredi et du samedi, les participants vont devoir se lever aux aurores. En effet, le départ aura lieu à 6h10 et 6h30. Parmi ces quatorze spéciales l'une d'entre elles a été reportée. Il s'agit de l'ES8, prévue le vendredi soir et finalement décalée au lendemain, le samedi 23 janvier. Voici les nouveaux horaires et les différentes étapes.14h08 : ES1 (Saint-Disdier - Corps) ; 15h06 : ES2 (Saint-Maurice - Saint-Bonnet).6h10 : ES3 (Aspremont - La-Batie-Des-Fonts 1) ; 7h28 : ES4 (Chalancon - Gumiane 1) ; 9h01 : ES5 (Montauban-sur-l'Ouvèze - Villebois-Les-Pins) ; 12h17 : ES6 (Aspremont - La-Batie-Des-Fonts 2) ; 13h38 : ES7 (Chalancon - Gumian).6h30 : ES8 (La Bréole - Selonnet 1) ; 8h18 : ES9 (Saint-Clément - Freissinières) ; 12h08 : ES10 (La Bréole - Selonnet 2).8h30 : ES11 (Puget-Théniers - La Penne 1) ; 10h08 : ES12 (Briançonnet - Entrevaux 1) ; 10h45 : ES13 (Puget-Théniers - La Penne 2) ; 12h18 : ES14 (Briançonnet - Entrevaux 2).