WRC : Le duo Sébastien Loeb-Daniel Elena ne se reformera pas

Quelques jours après la retraite de Julien Ingrassia, c’est un autre duo mythique du rallye qui officialise la fin de sa collaboration. Alors que les deux hommes se sont éloignés après leur séparation en rallye-raid, Sébastien Loeb et Daniel Elena ont annoncé au travers d’une vidéo qu’il ne seront pas associés pour le retour du nonuple champion du monde des rallyes en WRC lors du prochain Rallye Monte-Carlo. « Comme vous le savez, je vais refaire quelques rallyes en 2022, mais nous ne serons plus forcément ensemble, a déclaré Sébastien Loeb dans cette vidéo. Daniel a ses raisons, moi les miennes. » Un retour à temps partiel sur la scène du rallye mondial qui devrait voir l’Alsacien piloter la Ford Puma Rally1, nouvelle voiture lancée par l’écurie britannique M-Sport afin de répondre à la nouvelle réglementation technique imposant une motorisation hybride.

Elena : « Un livre se referme »

Quelques mois après leur brouille liée à leur séparation sur le Dakar, Daniel Elena a assuré que leur « amitié est intacte ». « Si on est tous les deux réunis-là, c'est pour ne plus créer la même polémique qu'en mars dernier après l'arrêt de notre collaboration en rallye-raid, a déclaré le Monégasque. Vous savez qu'il y a même un martien qui m'avait appelé pour me demander : c'est quoi ce bordel ? » Pour justifier sa décision de ne plus être le copilote de Sébastien Loeb, Daniel Elena a assuré avoir d’autres projets loin du rallye. « A bientôt 50 ans je n'ai tout simplement plus envie de balancer des notes, a-t-il déclaré. Je veux m'occuper de ma fille, mon magasin et ma ligne de vêtements. Et ma femme vous confirmera que je ne sais pas faire deux choses à la fois. » Ajoutant qu’« un livre se referme », celui qui est surnommé « Danos » a assuré que « la motivation pour remonter dans une auto n'est plus la même » alors que Sébastien Loeb ne sera présent que sur certaines manches du WRC en 2022, tout comme Sébastien Ogier.