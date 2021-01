WRC : L'Arctic Rally Finland remplace le rallye de Suède

Un format réduit, comme l'Estonie en 2020



The #WRC will venture into the Artic Circle for the first time for Arctic Rally Finland, powered by CapitalBox @RallyFinland | @AKKMotorsport | @fia | #ArcticRallyFinland

— WRC - FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) January 14, 2021

26 au 28 Février : Arctic Rally Finland (en remplacement de la Suède)

Il vient ainsi s'ajouter au rallye de Finlande, fin juillet-début août sur les routes de terre autour de Jyväskylä. Après avoir déjà dû pallier au forfait de la Grande-Bretagne en jouant la carte de la Belgique, le WRC avait dû également composer avec une autre défection, de la Suède cette fois. L'organisateur suédois avait dû en effet renoncer à son tour en raison de la pandémie de Covid-19 mais également de l'impossibilité pour le pays de maintenir le rendez-vous dés lors qu'il n'avait d'autre solution que de se tenir à huis clos., initialement prévue du 11 au 14 février. En revanche, les dates, elles, seront différentes, puisque c'est deux semaines plus tard, soit du 26 au 28 février, que cette épreuve inédite sur neige, et remplaçante du rallye de Suède, se déroulera sous la forme d'un format réduit., avec dix spéciales au menu et au total 260 kilomètres chronométrés pour les concurrents dans la région de Rovaniemi, capitale de la Laponie qui se situe juste en-dessous du cercle polaire arctique, et par des températures susceptibles de descendre sous les -30°C à cette époque de l'année.à l'occasion du shakedown, auquel succéderont les premières spéciales, en soirée. « Depuis qu’il a été confirmé en décembre que le Rallye de Suède n’aurait pas lieu, nous avons travaillé dur avec AKK Sports, la ville de Rovaniemi et les fans pour essayer de faire de cet événement une réalité (...) Nous savons que l’AKK ne néglige aucun effort pour garantir un niveau d’organisation aussi élevé que celui du rallye de Finlande estival (...) Un pays avec de telles conditions hivernales et de gros murs de neige qui bordent les routes est le rêve d’un pilote, alors je pense que le WRC va se sentir bien ici ! », assure le directeur du promoteur du WRC Jona Siebel, qui tient à remercier toutes les personnes impliquées.21 au 24 Janvier : Monte-Carlo22 au 25 Avril : Croatie20 au 23 Mai : Portugal3 au 6 Juin : Sardaigne24 au 27 Juin : Kenya15 au 18 Juillet : Estonie29 Juillet au 1er Août : Finlandefin Août (les dates ne sont pas encore connues) : Belgique (en remplacement du Royaume-Uni)9 au 12 Septembre : Chili14 au 17 Octobre : Espagne11 au 14 Novembre : Japon