WRC : Lappi ravi de rejoindre M-Sport

Lappi : « Très heureux que M-Sport m'ait fait confiance »

Esapekka Lappi (28 ans) ne sera pas resté longtemps sans baquet après le retrait de Citröen du Championnat du Monde WRC suite à la décision de Sébastien Ogier d'aller voir ailleurs. Sans volant depuis ce 20 novembre marquant officiellement la fin de l'aventure de l'écurie aux deux chevrons, le Finlandais a déjà trouvé un point de chute. L'écurie Ford M-Sport a en effet décidé de faire de Lappi son pilote numéro 1 pour cette saison. Elle a officialisé ce jeudi l'arrivée du natif de Pieksämäki. L'ancien représentant de Toyota (en 2017 et 2018) prendra place au volant de la Ford Fiesta. Il sera épaulé par son jeune compatriote Teemu Suninen (25 ans), qui évolue sous les couleurs de M-Sport depuis trois ans (il est arrivé en 2017) et par le Britannique Gus Greensmith. Toutefois, ce dernier, aligné à onze reprises cette année, ne disputera que neuf des treize manches figurant au calendrier de la saison 2020, à savoir Monte-Carlo, Mexique, Argentine, Portugal, Sardaigne, Finlande, Turquie, Allemagne et Grande-Bretagne. Sur les quatre autres rendez-vous de la saison, Ford ne présentera que deux voitures, dont la numéro 1, pilotée par Lappi.Un nouveau challenge qui emballe l'intéressé. « J'ai vraiment hâte de vivre cette nouvelle aventure et je suis impatient de voir ce que nous pouvons accomplir ensemble. M-Sport Ford a une véritable passion pour le rallye et il y avait beaucoup de pilotes talentueux disponibles pour ce baquet, donc je suis très heureux qu'ils m'aient fait confiance (...) « Nous commençons les essais cette semaine, et j'ai vraiment hâte de découvrir la Fiesta (...) La dernière fois que j'ai conduit une Ford, nous avons connu beaucoup de succès et ce serait formidable de vivre aussi ça cette année. J'ai hâte de commencer et j'espère que nous pourrons obtenir de bons résultats. » Alors que le Champîonnat reprendra ses droits dans trois semaines à Monte-Carlo, Esapekka Lappi a donc lui aussi trouvé un point de chute, Toyota ayant choisi de miser sur Ogier pour remplacer Ott Tänak, parti chez Hyundai. Les moteurs chauffent et la pression monte.