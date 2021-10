WRC : La nouvelle Ford testée en Catalogne par Sébastien Loeb

Loeb déjà signé par M-Sport ?

C’est un retour qui est sur toutes les lèvres et qui pourrait très vite se confirmer. Sacré champion du monde des rallyes à neuf reprises entre 2004 et 2012 avec Citroën, Sébastien Loeb pourrait retrouver dès 2022 la discipline dont il a été le roi incontesté. Après son départ de la marque aux chevrons en 2018, le natif d’Haguenau a rebondi chez Hyundai en 2019 puis en 2020 mais la collaboration avec l’écurie coréenne ne s’est pas prolongée au-delà. Toutefois, le nonuple champion du monde n’est jamais resté bien loin du WRC et son retour, à temps partiel, dès 2022 se rapproche à grand pas. En effet, alors que le rallye de Catalogne s’est conclu ce dimanche sur la victoire de Thierry Neuville et un suspense maintenu dans la course au titre entre Sébastien Ogier et Elfyn Evans, l’écurie Ford M-Sport s’est attardée en Espagne pour mettre à l’épreuve sa future Ford Puma répondant à la nouvelle réglementation Rally1.Mais, alors que Craig Breen va rejoindre l’écurie britannique pour y faire équipe avec Adrien Fourmaux pour un programme complet et Gus Greensmith à temps partiel, aucun des trois pilotes n’a été vu au volant. C’est, en effet, Sébastien Loeb qui s’est chargé d’effectuer cette séance d’essais, sans que la présence à ses côtés de son copilote de toujours Daniel Elena ne soit confirmée. Des essais dont un courte vidéo est apparue sur les réseaux sociaux et relayée par le compte Twitter officiel du rallye de Catalogne. Selon le quotidien espagnol Marca, très affirmatif à ce sujet, ces essais signifierait que l’accord entre Sébastien Loeb et Malcolm Wilson, patron de M-Sport, serait déjà signé et que l’Alsacien partagerait la troisième Ford Puma Rally1 avec Gus Greensmith en parallèle de son engagement en rallye-raid avec Prodrive et l’écurie Bahrain Raid Xtreme. Une participation au Dakar qui pourrait retarder les débuts de Sébastien Loeb avec sa nouvelle écurie, le Monte-Carlo 2022 démarrant moins d’une semaine après le rallye-raid.