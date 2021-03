WRC : La Grèce remplace le Chili

Siebel : « Le Chili demeure un élément important de la famille WRC »



Acropolis Rally Greece is returning to the #WRC Calendar. Full details here 👇 #AcropolisRally

— WRC - FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) March 26, 2021



Prime Minister of Greece, @kmitsotakis has issued a warm welcome as WRC announces the return of Acropolis Rally of Greece to the 2021 calendar#WRC | #AcropolisRally pic.twitter.com/NIxyovGF99

— WRC - FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) March 26, 2021

Initialement programmé du 9 au 12 septembre prochain, le rallye du Chili n'aura finalement pas lieu et sera remplacé par celui de Grèce. Les organisateurs ont annoncé vendredi, et comme il fallait s'y attendre, que« Le rallye du Chili a malheureusement été annulé en raison des restrictions portant sur les voyages et des restrictions gouvernementales dans le contexte de la pandémie », a fait savoir le promoteur du WRC, précisant dans la foulée que la Grèce, appelée pour pallier ce changement, ferait non seulement son grand retour au calendrier, mais que l'épreuve allait de surcroît s'inscrire dans la durée après avoir paraphé un contrat pluriannuel.« L'Acropole tient une place illustre dans l'histoire du WRC, et nous sommes heureux de voir l'immense investissement du gouvernement grec pour en faire de nouveau un rallye mondial. Tout le monde se souviendra de son héritage, mais en même temps il s'agit d'une épreuve moderne qui s'intègre aux côtés des onze autres manches. »« Le Chili a été une belle nouveauté en 2019. Malheureusement, le pays a beaucoup souffert de la pandémie l'an dernier et la situation reste difficile. Nous sommes extrêmement déçus de perdre l'édition de cette année, mais le Chili demeure un élément important de la famille WRC. »Le Français a remporté la première étape de la saison, à Monte-Carlo, imité fin février en Finlande par Ott Tänak. Au classement général provisoire, le Finlandais Kalle Rovanperä mène, quant à lui, la danse, devant Thierry Neuville et Ogier.