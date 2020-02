WRC : La FIA et les organisateurs maintiennent le rallye de Suède

FIA inspection confirms rally goes ahead.

Le rallye de Suède tout de même raccourci

Après avoir perdu le Chili, le calendrier 2020 du championnat du monde des rallyes ne perdra pas la Suède. Face à une météo nettement défavorables, le doute était permis mais de récentes chutes de neige et une inspection de la FIA qui s’est avérée probante, tout est réuni pour que le WRC fasse étape en Scandinavie du 13 au 16 février prochain. « C'est fantastique de pouvoir confirmer que le Rallye de Suède aura lieu, a confié le directeur de l’épreuve Glenn Olsson dans un communiqué. Beaucoup de gens ont travaillé d'arrache-pied ces derniers jours de façon que nous puissions aboutir à cette situation, et je suis ravi que les fans, les téléspectateurs et les concurrents puissent profiter de l'un des événements les plus spectaculaires et les plus rapides. »Mais, face au rapport remis à la FIA par son délégué, l’ancien co-pilote finlandais Timo Rautiainen, la décision a été de raccourcir la distance à parcourir pendant l’épreuve. En effet, si le parcours final n’est pas encore totalement défini, il devrait y avoir environ 180 kilomètres de secteurs chronométrés durant les quatre jours de course. Le parcours initialement prévu devait s’étaler sur 19 spéciales et une distance totale dépassant de peu les 300 kilomètres. Un compromis qui permettra donc la tenue de l’épreuve dans des conditions aussi proches que possibles de la normale, le règlement du WRC imposant l’utilisation de pneus cloutés, spécifiques à la conduite sur neige et glace sur le rallye de Suède. De plus, le réaménagement du parcours en amont pourra éviter l’annulation de spéciales pouvant amener à une réduction des points marqués par les pilotes au classement du championnat.