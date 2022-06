WRC - Kenya : Rovanperä remporte son quatrième rallye de la saison

Pas de changement dimanche

WRC / RALLYE DU KENYA

Classement final (après 19 spéciales) - Dimanche 26 juin 2022

Sébastien Ogier - Benjamin Veillas (FRA-FRA/Toyota) à 2'10"3



Vainqueurs de spéciales

Ogier : 4 (ES1, ES5, ES6, ES13)

Loeb : 3 (ES2, ES17, ES18)

Fourmaux : 1 (ES14)



Les pilotes WRC ont presque atteint la mi-saison, avec le sixième rallye sur treize conclu ce dimanche au Kenya, et on connait déjà presque le nom du futur champion du monde. Kalle Rovanperä, vainqueur de quatre de ces six rallyes, compte désormais 65 points d’avance sur son dauphin, Thierry Neuville, qui n’a toujours pas gagné en 2022 et n’est monté que sur trois podiums.qui participaient à leur troisième rallye de la saison mais se sont retrouvés hors-jeu pour la victoire dès le vendredi. « C'est génial ! Je dois dire que ce fut le rallye le plus difficile que j'aie jamais fait et pour être honnête, nous devons juste remercier l'équipe. Avoir quatre voitures comme celles-ci sans problème, c'est clairement la voiture la plus solide et la plus rapide. L'équipe a fait un travail fantastique », s’est réjoui le Finlandais à l’arrivée.Samedi soir, les quatre pilotes Toyota étaient en tête, avec des écarts importants entre chaque, et les positions n’ont pas changé lors des six spéciales de dimanche. Kalle Rovanperä, vainqueur d’une seule spéciale lors de la dernière journée, n’a pas pris de risques inutiles et s’impose finalement avec 53 secondes d’avance sur Elfyn Evans, 1’43 sur Takamoto Katsuta et 2’10 sur Sébastien Ogier. Le quatuor de tête avait à cœur d’amener sa voiture respective à l’arrivée pour engranger un maximum de points pour le championnat constructeurs, et la mission a été accomplie (62 points de plus pour Toyota par rapport à Hyundai) . Aucun n’a connu de problème majeur, au contraire d’Ott Tänak, contraint à l’abandon alors qu’il était onzième en raison d’une panne moteur,, avec des temps approximatifs attribués aux pilotes par les commissaires. Cette même spéciale a été parcourue de nouveau en fin de matinée, mais sans les trois kilomètres de sable mou qui avaient posé problèmes lors de l’ES14. Kalle Rovanperä signe la sixième victoire de sa carrière, et nul doute qu’il partira de nouveau favori du 14 au 17 juillet sur les chemins d’Estonie. Mais Ott Tänak (3eme du championnat à 83 points du Finlandais), à domicile, voudra faire oublier ses déboires kenyans.2- Elfyn Evans - Scott Martin (GBR-GBR/Toyota) à 52"83- Takamoto Katsuta - Aaron Johnston (JAP-IRL/Toyota) à 1'42"74-5- Thierry Neuville-Martijn Wydaeghe (BEL-BEL/Hyundai) à 10"40"9...Rovanperä : 5 (ES3, ES4, ES7, ES12, ES15)Evans : 2 (ES8, ES11)Neuville : 3 (ES9, ES10, ES19)Tänak : 1 (ES16)