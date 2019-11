WRC : Jean Todt « déçu » du retrait de Citroën

Six jours après l’annonce surprise de Citroën de quitter le championnat du monde des rallyes suite au départ de Sébastien Ogier un an avant la fin de son contrat (pour Toyota ?), le président de la Fédération internationale de l’automobile Jean Todt, présent à Paris ce mardi pour la présentation du premier baromètre économique des sports mécaniques à l’Automobile club de France, a livré son sentiment. « Je suis déçu que Citroën quitte le WRC. Selon moi, c'est une décision précipitée et qui arrive trop tôt. De voir qu'un pilote fait la pluie et le beau temps sur une écurie, cela m'embête beaucoup et cela quelles que soit les qualités du pilote. » Suite à cette décision, le pilote finlandais Esapekka Lappi (28 ans), qui avait été recruté en même temps que Sébastien Ogier l'an passé, se retrouve sans volant. En revanche, l’ancien patron de Ferrari s’est dit « être un président de la FIA heureux puisque Peugeot va revenir dans le championnat du monde d’endurance ». La marque française était en effet absente depuis la fin de la saison 2011. Mais ce retour n’interviendra que pour la saison 2022-2023.