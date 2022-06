WRC - Italie : Tänak prend la tête, Evans contraint à l'abandon

ℹ️ Unfortunately @ElfynEvans and @scottmartinat have stopped for today after a big impact and water temperature warning in SS3.#WRC #RallyItaliaSardegna

— TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) June 3, 2022

Evans a tout perdu, Loubet troisième du général

RALLYE - WRC / SARDAIGNE

Classement après l’ES5 (sur 21) - Vendredi 3 juin 2022

Vainqueurs de spéciales

Ott Tänak prend le pouvoir en Sardaigne. A l’issue de la boucle matinale, composée de quatre spéciales, le champion du monde 2019 a profité des événements ayant marqué les quatre secteurs chronométrés pour s’installer à la première place sans avoir signé le moindre temps scratch depuis le début du rallye. Une journée qui a démarré fort avec Elfyn Evans qui s’est adjugé l’ES2 pour déloger Thierry Neuville de la première place du général. Le Belge, deuxième sur la route derrière le leader du championnat Kalle Rovanperä, a pesté contre la poussière levée par la Toyota, qui a mis du temps à se dissiper malgré les trois minutes d’écart entre les départs. Meilleur temps de l’ES3, Esapekka Lappi s’est un temps installé au sommet du général mais l’écurie japonaise a vécu une mauvaise matinée, alors que Kalle Rovanperä, contraint de balayer la route, n’a eu de cesse de perdre du temps mais est également allé à la faute dans l'ES5, endommageant son aileron arrière, et pointe à la huitième place après cinq spéciales.En effet, Elfyn Evans a dû mettre un terme prématuré à sa journée et oublier tout espoir de victoire en raison d’une fuite d’eau au niveau du moteur de sa GR Yaris. Après avoir perdu plus de 20 secondes sur les deux premières spéciales de la matinée, Dani Sordo a haussé le ton et remporté les ES4 et 5 quand, dans le même temps, son coéquipier Ott Tänak a pris les commandes. L’Estonien a également profité d’une crevaison d’Esapekka Lappi dans l’ES5 pour prendre un peu moins de quatre secondes d’avance sur le Finlandais. Une matinée qui a été douce-amère pour Hyundai. En effet, Thierry Neuville a perdu près de deux minutes sur la seule ES5 en raison d’une défaillance de la transmission de son i20 N alors qu’il parvenait à limiter les dégâts liés à sa mauvaise position de départ. Le Belge pourrait ne pas prendre part à la boucle de l’après-midi, qui proposera deux spéciales parcourues à deux reprises. Passant entre les gouttes et se montrant régulier, Pierre-Louis Loubet occupe la troisième place à moins de dix secondes du leader.Espekka Lappi - Janne Ferm (FIN-FIN/Toyota) à 3’’7Pierre-Louis Loubet - Vincent Landais (FRA-FRA/Ford M-Sport) à 8’’9Craig Breen - Paul Nagle (IRL-IRL/Ford M-Sport) à 10’’1Dani Sordo - Candido Carrera (ESP-ESP/Hyundai) à 14’’6Adrien Fourmaux - Alexandre Coria (FRA-FRA/Ford M-Sport) à 26’’1Neuville : 1 (ES1)Evans : 1 (ES2)Lappi : 1 (ES3)Sordo : 2 (ES4, ES5)