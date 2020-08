WRC : Hyundai va compter sur Sébastien Loeb pour la Turquie

Breen aligné en Estonie, Loeb présent en Turquie

Hyundai a fait le choix de l’expérience. Alors que le championnat du monde des rallyes va reprendre ses droits du 4 au 6 septembre en Estonie, après six mois d’arrêt forcé en raison de la crise sanitaire, la marque coréenne a annoncé ses pilotes pour le rallye de Turquie disputé du 18 au 20 septembre autour de Marmaris, au sud-ouest du pays. S’il n’est pas surprenant de retrouver Ott Tänak et Thierry Neuville, qui auront tous deux l’occasion de disputer une manche du championnat à domicile dans cette saison 2020 inédite du point de vue du calendrier, la troisième i20 WRC sera confiée à un nonuple champion du monde.En effet, si Craig Breen sera au volant pour la manche disputée sur les terres estonienne, c’est bien Sébastien Loeb qui fera son retour avec Hyundai pour la Turquie, rallye qu’il a remporté à trois reprises en 2004, 2005 et 2010, dernière édition avant sa disparition jusqu’en 2018. Alors qu’initialement, le nonuple champion du monde devait participer à six rallyes cette saison, le réaménagement du calendrier et son retrait du rallye de Suède en février dernier ont changé les plans du constructeur coréen. Reste maintenant à voir si Sébastien Loeb sera présent lors des trois dernières manches de la saison, en Allemagne, en Sardaigne puis en Belgique pour la finale du championnat. Toutefois, l’incertitude plane sur la tenue de la manche allemande en raison de la crise sanitaire.