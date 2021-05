WRC - Hyundai : Neuville et Tänak prolongent

Neuville : « L'équipe est devenue ma deuxième famille »



Ce jeudi, le constructeur coréen a annoncé que le pilote estonien et son coéquipier belge seraient toujours au volant la saison prochaine. Les deux hommes, en fin de contrat à l'issue de la saison en cours, devraient même terminer leur carrière en WRC sous leurs couleurs actuelles.« Nous sommes ravis de prolonger notre relation avec Thierry et Ott au-delà de 2021 avec des accords pluriannuels. Travailler avec ces deux pilotes talentueux dans le futur démontre une fois de plus notre détermination et notre ambition toujours présents de réussir dans le Championnat du Monde des rallyes et réaffirme le fort engagement de Hyundai envers ce championnat alors qu’elle entre dans sa nouvelle ère hybride en 2022. Tous deux se sont révélés être des ambassadeurs exceptionnels pour la marque et l’équipe et je tiens à remercier Thierry pour sa fidélité à Hyundai Motorsport depuis 2014 et Ott pour sa confiance en nous et en notre travail. Nous sommes très heureux de continuer à collaborer avec eux maintenant et dans les années à venir. »La réciproque se pose également.« Mon intention était de continuer l’aventure dans le championnat du monde des rallyes avec Hyundai Motorsport et je suis heureux de signer un contrat pluriannuel avec l’équipe qui est devenue ma deuxième famille. Outre le fait que je me sens vraiment bien avec eux, leur détermination et leur objectif de victoire m’ont convaincu de poursuivre le fantastique voyage que nous avons commencé ensemble il y a plus de sept ans », se félicite le Belge,« Je suis vraiment heureux de signer un nouveau contrat avec Hyundai Motorsport à partir de 2022. Depuis 2020, nous avons partagé de nombreux moments spéciaux ensemble, ainsi que traverser des moments plus difficiles », confie de son côté l'Estonien,Une nouvelle ère également pour le constructeur sud-coréen, bien décidé à frapper fort ces prochaines années. Ces deux signatures vont dans ce sens.