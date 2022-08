WRC : Fourmaux manquera le rallye de l'Acropole

Due to his accident on Ypres Rally, it is not possible for the team to repair Adrien Fourmaux’s car in time for Acropolis Rally.

Unfortunately it means Adrien and Alex will not compete in Greece, the crew will travel there to take part in recce in preparation for the future. pic.twitter.com/rJwKRl0YcO



Un cinquième abandon qui pose problème

Adrien Fourmaux sera spectateur en Grèce. Titulaire cette saison au sein de l’écurie Ford M-Sport, le pilote français a été contraint de déclarer forfait pour le prochain rallye de l’Acropole, prévu du 8 au 11 septembre prochains sur la terre grecque. Ce dimanche, à l’occasion de la dernière journée du rallye de Belgique, Adrien Fourmaux et son co-pilote Alexandre Coria ont été contraint à l’abandon lors de l’avant-dernière spéciale de l’épreuve. A la suite de cette sortie de route, la Ford Puma Rally1 du Tricolore est revenue très endommagée et l’écurie britannique a affirmé dans un communiqué son incapacité à la remettre en forme à temps pour rejoindre la Grèce. « En raison de son accident au Rallye d'Ypres, l'équipe est dans l'incapacité de réparer la voiture d'Adrien Fourmaux à temps pour le Rallye de l’Acropole, assure l’écurie Ford M-Sport. Malheureusement, cela signifie qu’Adrien Fourmaux et Alexandre Coria ne se rendront en Grèce que pour participer à des reconnaissances en préparation de l’avenir. »Une décision qui intervient alors qu’Adrien Fourmaux a été contraint à l’abandon pour la cinquième fois de la saison et n’a terminé dans les points qu’à deux reprises, avec la neuvième place au Portugal puis la septième en Estonie. De plus, Ford M-Sport a connu un rallye de Belgique qui a tourné au cauchemar puisque Gus Greensmith et Craig Breen ont également connu des soucis au volant d’une voiture performante, comme Sébastien Loeb a pu le démontrer en début de saison avec sa victoire sur le Rallye Monte-Carlo. La formation britannique comptera une fois de plus sur le nonuple champion du monde lors du rallye de l’Acropole, aux côtés de Craig Breen, Gus Greensmith et Pierre-Louis Loubet. Un quatuor qui aura pour mission de relever la tête alors que l’Alsacien, malgré seulement deux rallyes cette saison, est le mieux placé au classement du championnat, un point devant le Britannique.