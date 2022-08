WRC - Finlande : Neuville prend les commandes après la première spéciale

Thierry Neuville prend le meilleur départ. Disputée sur 3,48km à Harju, la première des 22 spéciales au programme du rallye de Finlande a souri au pilote belge. Dauphin de Kalle Rovanperä au classement du championnat du monde, le pilote Hyundai a signé le meilleur temps en 2’41’’7, reléguant à un peu plus d’une seconde son coéquipier Ott Tänak. « J’apprécie toujours les super-spéciales et j’y ai pris beaucoup de plaisir mais, demain (vendredi), ça sera un tout autre monde, a confié Thierry Neuville peu après l’arrivée de la spéciale. A l’heure actuelle, je ne me sens pas confortable dans la voiture. On a fait quelques changements au niveau des réglages durant le shakedown et je croise les doigts pour avoir de meilleures sensations demain (vendredi). » Pointé à un peu moins de trois secondes du leader, Takamoto Katsuta complète le premier Top 3 du week-end.

Rovanperä a assuré, Loubet et Fourmaux ont laissé quelques secondes

Solide leader du championnat, Kalle Rovanperä n’a pas été dans l’excès sur ces premiers kilomètres de course mais n’est qu’à un dixième de seconde de son coéquipier chez Toyota. « Il y a bien évidemment des attentes et des sensations particulières mais je pense pouvoir mettre ça de côté afin d’essayer de gagner chaque rallye, a confié le pilote finlandais après son passage. Nous sommes dans la même situation que d’habitude mais nous avons simplement plus de soutien et l’atmosphère est dingue. » Pour sa première spéciale au volant d’une Rally1 hybride, Jari Huttunen a pris la cinquième place, une demi-seconde derrière son compatriote. Côté Français, Pierre-Louis Loubet a pris la huitième place à quasiment quatre secondes de Thierry Neuville quand Adrien Fourmaux pointe à la 10eme position à cinq secondes. Les choses sérieuses vont démarrer ce vendredi avec pas moins de neuf spéciales au programme.



RALLYE - WRC / FINLANDE

Classement après l’ES1 (sur 22) - Jeudi 4 août 2022

1- Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe (BEL-BEL/Hyundai) en 2’41’’7

2- Ott Tänak - Martin Järveoja (EST-EST/Hyundai) à 1’’2

3- Takamoto Katsuta - Aaron Johnston (JAP-IRL/Toyota) à 2’’6

4- Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen (FIN-FIN/Toyota) à 2’’7

5- Jari Huttunen - Mikko Lukka (FIN-FIN/Ford M-Sport) à 3’’2

…

8- Pierre-Louis Loubet - Vincent Landais (FRA-FRA/Ford M-Sport) à 3’’8

…

10- Adrien Fourmaux - Alexandre Coria (FRA-FRA/Ford M-Sport) à 5’’0

…



Vainqueurs de spéciales

Neuville : 1 (ES1)