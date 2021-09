WRC : Fin de collaboration entre Adrien Fourmaux et son co-pilote Renaud Jamoul

Après bientôt 3 années de complicité, nos routes se séparent avec Renaud.

Fourmaux va vite devoir trouver une solution

La saison 2021 du WRC est décidément marquée par les changements de copilote. Alors que Thierry Neuville n’a pas trouvé d’accord avec Nicolas Gilsoul pour prolonger l’aventure cette saison et Dani Sordo a changé deux fois de partenaire, Borja Rozada remplaçant Carlos del Barrio avant de céder sa place à Candido Carrera, c’est Adrien Fourmaux qui a annoncé un tel changement ce mercredi. En effet, le pilote français de l’écurie Ford M-Sport a confirmé que le récent rallye de l’Acropole était son dernier avec le co-pilote belge Renaud Jamoul à ses côtés. « Après bientôt trois années de complicité, nos routes se séparent avec Renaud, a déclaré le pilote tricolore via son compte officiel Twitter. L’histoire avait commencé sur une aire d’autoroute, elle se finit après l'Acropole dans une WRC. Que de chemin parcouru ensemble. » Une collaboration qui avait démarré sur les routes du Monte-Carlo en 2019 en catégorie WRC2 avant des débuts cette saison dans la catégorie-reine.Un duo qui était sur une pente ascendante depuis son arrivée en WRC, avec notamment une place dans le Top 5 lors des rallyes de Croatie et du Kenya. Durant le Safari Rally, Adrien Fourmaux et Romain Jamoul ont signé leur première victoire de spéciale… qui sera finalement la seule. « Merci de m’avoir accompagné à mes débuts internationaux et d’avoir accepté de copiloter le jeune pilote fougueux que j'étais. Merci pour ces moments, a ajouté le pilote français sur les réseaux sociaux. Du premier point en mondial au premier temps scratch dans une WRC en passant par la victoire ERC au Canaries, mais aussi ces rires et notre omelette nommée « la Jamoulaux » tous les matins de course. Je te souhaite le meilleur pour ton futur. Je suis persuadé que tu accompliras de belles choses. Merci Renaud ! » Annoncé au départ du rallye de Finlande le 1er octobre prochain, Adrien Fourmaux va devoir rapidement trouver un remplaçant pour poursuivre sa saison en championnat du monde.