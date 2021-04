WRC : Face à un potentiel retard du passage à l'hybride, Ford M-Sport menace de se retirer

Alors que le WRC découvre ce week-end la Croatie, Ford M-Sport a jeté un froid. A peine un mois après avoir prolongé son engagement dans la discipline jusqu’en 2024, de concert avec Toyota et Hyundai, l’écurie britannique soutenue par le constructeur américain a clairement menacé de se retirer. En effet, à partir de 2022, l’élite du championnat du monde des rallyes va faire évoluer sa règlementation technique avec l’introduction d’un moteur hybride dont la partie électrique sera standardisée. Fourni par l’entreprise allemande Compact Dynamics, ce système a été transmis aux trois constructeurs pour le tester en vue de son arrivée en compétition l’an prochain mais un rappel a récemment été effectué, attribué à des problèmes techniques. Une situation inattendue qui laisse à penser que la FIA pourrait retarder d’au moins un an le passage à l’hybride du WRC, qui a été un argument de poids pour convaincre les trois constructeurs de prolonger leur implication dans le championnat. En marge du début du rallye de Croatie, le directeur de Ford M-Sport Richard Millener a convenu que les soucis connus par Compact Dynamics étaient attendus mais que « cela ne sert à rien d'être trop stressé à ce sujet », arguant du fait que « tout le monde est dans le même bateau ».

Sans hybride, Ford M-Sport s’en ira

Mais, au moment d’aborder un éventuel retard dans le planning voulu par la FIA, le ton a tout de suite changé. Assurant que « la nouvelle réglementation sera meilleure pour les spectateurs », Richard Millener a ajouté que sa formation se retirerait du WRC dans un tel cas de figure. « J'ai lu des articles sur des gens qui disaient que nous devrions repousser son arrivée d'un an, mais non, pas du tout, déclare le dirigeant de Ford M-Sport dans des propos recueillis par le magazine britannique Autosport. Parce que premièrement, nous ne serons pas là si c'est le cas et, deuxièmement, au bout du compte vous obtenez des meilleurs résultats lorsque tout le monde a été sous pression pour construire une bonne voiture, donc je pense que ce sera encore un grand championnat l'année prochaine. Compte tenu de Ford, nous ne participerons à la compétition l'année prochaine que si elle est hybride. » La menace est claire mais, pour le moment, reste isolée à la seule structure américano-britannique. Néanmoins, elle est suffisamment sérieuse pour que la FIA se penche sur ce sujet et fasse le nécessaire, de concert avec son fournisseur, pour permettre le passage du WRC à l’hybride dans le délai prévu initialement.