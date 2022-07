WRC - Estonie : Rovanperä a consolidé sa première place

Kalle Rovanperä semble bien intouchable sur la terre estonienne. Le leader du championnat du monde n’a quasiment rien laissé à ses adversaires à l’occasion des cinq spéciales disputées dans le cadre de la boucle d’après-midi ce samedi. Parti avec une avance de 19 secondes sur son dauphin et coéquipier Elfyn Evans, le Finlandais a poursuivi sa moisson de temps scratch. Alors qu’il avait terminé la matinée avec trois spéciales remportés consécutivement, Kalle Rovanperä y a ajouté les 14eme, 15eme, 16 et 17eme secteurs chronométrés. Spéciale après spéciale, le fils d’Hari Rovanperä a distancé Elfyn Evans, pointé à un peu plus de 29 secondes avant la toute dernière spéciale du jour, disputée à Tartu. A cette occasion, le Gallois a pu reprendre quatre petits dixièmes de secondes au leader du rallye et a ainsi aborder la dernière journée de compétition avec un retard de 29’’1.

Fourmaux s’est signalé

Devant son public, Ott Tänak aura besoin d’un miracle pour espérer faire mieux que troisième. L’Estonien a, en effet, vu son retard su Kalle Rovanperä très vite dépasser la minute dans cette deuxième boucle de la journée. A l’issue de l’ES18, le pilote Hyundai pointe à 1’11’’ du leader mais compte une avance confortable sur Thierry Neuville. Le Belge est déjà relégué à plus de deux minutes mais sa quatrième place n’est pas menacée par Takamoto Katsuta. Le Japonais compte plus d’une minute de retard sur le pilote Hyundai et voit surtout Adrien Fourmaux se rapprocher à onze secondes. Le Français, au volant de la Ford M-Sport, a terminé cette journée sur une très bonne note. En effet, sur les 1660 mètres de la dernière spéciale, Adrien Fourmaux a signé le meilleur temps devant Oliver Solberg et Elfyn Evans. « J’ai simplement fait un passage propre, a-t-il confié après la spéciale. J’ai essayé d’être un peu plus confiant dans les ornières mais il est toujours difficile de trouver l’équilibre entre attaque et prudence. »



RALLYE - WRC / ESTONIE

Classement après l’ES18 (sur 24) - Samedi 16 juillet 2022

1-Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen (FIN-FIN/Toyota) en 2h07’53’’0

2- Elfyn Evans - Scott Martin (GBR-GBR/Toyota) à 29’’1

3- Ott Tänak - Martin Järveoja (EST-EST/Hyundai) à 1’11’’5

4- Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe (BEL-BEL/Hyundai) à 2’20’’3

5- Takamoto Katsuta - Aaron Johnston (JAP-IRL/Toyota) à 3’43’’0

6- Adrien Fourmaux - Alexandre Coria (FRA-FRA/Ford M-Sport) à 3'53’’9

…



Vainqueurs de spéciales

Breen : 1 (ES1)

Evans : 6 (ES2, ES3, ES4, ES5, ES6, ES10)

Rovanperä : 10 (ES7, ES8, ES9, ES11, ES12, ES13, ES14, ES15, ES16, ES17)

Fourmaux : 1 (ES18)