WRC - Estonie : Evans cède la première place à Rovanperä

Tänak reste sur le podium, Loubet a fait un tonneau

RALLYE - WRC / ESTONIE

Classement après l’ES9 (sur 24) - Vendredi 15 juillet 2022

Vainqueurs de spéciales

Kalle Rovanperä a pris le pouvoir en Estonie. Alors qu’Elfyn Evans a signé une matinée parfaite pour s’installer au sommet de la hiérarchie au terme de la boucle matinale, les quatre dernières spéciales disputées ce vendredi sur des chemins de terre détrempés ont changé la donne. Si le Gallois, avec un cinquième temps scratch consécutif lors de l’ES6, a repoussé le leader du championnat du monde à quasiment 20 secondes, ce matelas n’a finalement pas résisté à la charge du Finlandais mais également au manque de confiance du pilote britannique dans des conditions difficiles. Après avoir repris un peu plus de cinq secondes dans l’ES7 et un peu moins de quatre secondes dans la spéciale suivante, c’est dans le deuxième passage du secteur chronométré de Vastsemöisa que le classement général a été chamboulé. En l’espace de 6700 mètres, Elfyn Evans a lâché pas moins de 22,6 secondes à Kalle Rovanperä, qui est alors passé d’un retard de quasiment onze secondes à une avance proche des douze secondes à la fin de la journée. « Je pense que vous pouvez comprendre ce qui est arrivé, a confié le Gallois après la spéciale. Dès le début, on est allé dans les buissons. A partir de là, il n’a été question que de s’assurer de finir la spéciale. Dans de telles conditions, il n’y a rien d’autre à faire. »Derrière le duo de pilotes Toyota, Ott Tänak essaye de faire bonne figure sur ses terres. L’Estonien n’a jamais quitté la troisième place du classement général durant cette journée de vendredi mais la concurrence reste au contact. Après avoir délogé Thierry Neuville de la quatrième place au sortir de l’ES6, Esapekka Lappi a continué sur sa lancée pour revenir à un peu moins de 22 secondes du pilote Hyundai. Côté Français, si Adrien Fourmaux a tenu bon tout au long de la boucle de l’après-midi et pointe à une belle sixième place, toutefois à 55 secondes de Thierry Neuville, Pierre-Louis Loubet a connu une belle frayeur dans la dernière spéciale du jour. A petite vitesse, le Français a perdu le contrôle de sa Ford Puma Rally1 et est parti en tonneau. Remis sur ses roues avec l’aide des spectateurs, le Tricolore a pu finir la spéciale en lâchant un peu plus de deux minutes à Kalle Rovanperâ. « Je ne sais pas ce qui a pu se passer, j’ai complètement perdu l’adhérence, a confié Pierre-Louis Loubet après la spéciale. C’était vraiment étrange. » Au classement général, le pilote français pointe désormais au neuvième rang, à quasiment quatre minutes du leader.Elfyn Evans - Scott Martin (GBR-GBR/Toyota) à 11’’7Ott Tänak - Martin Järveoja (EST-EST/Hyundai) à 44’’3Esapekka Lappi - Janne Ferm (FIN-FIN/Toyota) à 1’05’’9Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe (BEL-BEL/Hyundai) à 1’12’’9Adrien Fourmaux - Alexandre Coria (FRA-FRA/Ford M-Sport) à 2'08’’1Breen : 1 (ES1)Evans : 5 (ES2, ES3, ES4, ES5, ES6)Rovanperä : 3 (ES7, ES8, ES9)