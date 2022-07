WRC - Estonie : Breen s'adjuge la première spéciale

Loubet et Fourmaux n’ont pas pris de risques

RALLYE - WRC / ESTONIE

Classement après l’ES1 (sur 24) - Jeudi 14 juillet 2022

Vainqueurs de spéciales

Craig Breen prend les devants dans le rallye d’Estonie. Alors qu’Esapekka Lappi a dominé le shakedown, spéciale de préparation, à l’issue de son cinquième passage, les choses sérieuses ont débuté dès ce jeudi avec une première spéciale longue de 1660 mètres dans un parc de Tartu. A ce petit jeu, le pilote Ford M-Sport a su s’installer au sommet de la hiérarchie, bouclant le parcours en 1’38’’7. « J’ai fait tellement attention avec tous les cailloux qu’il peut y avoir et j’ai essayé d’être aussi propre que possible, a confié l’Irlandais après son passage.. C’est un bon début de week-end et je suis impatient d’être à demain (vendredi). Il y a des spéciales incroyables et on ira à fond autant que possible. » Craig Breen ne devance toutefois le leader du championnat du monde Kalle Rovanperä que d’un dixième de seconde quand Elfyn Evans complète le podium à deux dixièmes.Derrière les deux Toyota, on retrouve Thierry Neuville et le local de l’étape Ott Tänak, qui ont respectivement concédé cinq et sept dixièmes de seconde à Craig Breen sur ce premier secteur chronométré. Esapekka Lappi et Takamoto Katsuta sont les derniers pilotes à rester sous la seconde par rapport au meilleur temps. Pierre-Louis Loubet, de son côté, a signé le 10eme temps à 1’’7 de son coéquipier Craig Breen. « Il est clair que c’est totalement différent pour nous ce week-end, a confié le pilote français. On va essayer de poursuivre notre progression et apprendre les sensations avec la voiture sur ces routes. Notre objectif sera d’y aller étape par étape. » Egalement engagé par Ford M-Sport, Adrien Fourmaux a concédé 3’’2 et pointe au 12eme rang. « Je veux prendre du plaisir ce week-end, a-t-il affirmé. C’est un des plus beaux rallyes de la saison, il nous faudra donc trouver le bon rythme. Cette spéciale a été un bon entraînement et on a eu un passage propre. » Pas moins de huit spéciales seront au programme ce vendredi pour la première vraie journée du rallye d’Estonie.Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen (FIN-FIN/Toyota) à 0’’1Elfyn Evans - Scott Martin (GBR-GBR/Toyota) à 0’’2Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe (BEL-BEL/Hyundai) à 0’’3Ott Tänak - Martin Järveoja (EST-EST/Hyundai) à 0’’5Pierre-Louis Loubet - Vincent Landais (FRA-FRA/Ford M-Sport) à 1’’7Adrien Fourmaux - Alexandre Coria (FRA-FRA/Ford M-Sport) à 3’’2Breen : 1 (ES1)