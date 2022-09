WRC : Deux rallyes de plus pour Ogier !

Exciting news from comme Loeb, qui a d'ores et déjà annoncé que c'était sa volonté.

Et deux plus quatre qui font six ! Sébastien Ogier a annoncé qu’il serait au départ de deux rallyes WRC supplémentaires cet automne, ce qui portera à six le nombre de manches du championnat du monde auxquelles il a participé cette saison. « Comme vous le savez, je suis très excité d’aller en Nouvelle-Zélande, mais la nouvelle du jour, c’est que je disputerai également les rallyes d’Espagne et du Japon. Ce seront les trois dernières courses de la saison. Je suis excité par ce nouveau challenge, et j’ai hâte de vous voir », a déclaré le pilote français de 38 ans dans une vidéo publiée par son équipe Toyota. En fin de saison passée, après avoir décroché un huitième titre de champion du monde, le Gapençais avait annoncé qu’il arrêtait le WRC à plein temps, afin de se consacrer à l’endurance.Il avait commencé la saison en finissant deuxième à Monte-Carlo juste derrière Loeb en janvier, avant de terminer 51eme (en raison de multiples crevaisons) au Portugal en mai et quatrième au Kenya en juin, ce qui lui permet, pour l'anecdote, d'occuper le onzième rang du championnat du monde, à un point de Loeb, classé juste devant lui.