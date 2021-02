WRC : Débuts dans la catégorie reine en Croatie pour Adrien Fourmaux

La relève de Sébastien Ogier se prépare. Alors que l’écurie coréenne Hyundai fait confiance à Pierre-Louis Loubet, une autre jeune pousse française va prochainement faire ses débuts dans le championnat du monde des rallyes. Si l’écurie Ford M-Sport avait déjà confirmé son intention de donner sa chance à Adrien Fourmaux ainsi qu’à son copilote belge Romain Jamoul dans le courant de la saison 2021 du WRC, la date des débuts du pilote de 25 ans est désormais fixée. Prévu eu 22 au 25 avril prochains, le rallye de Croatie verra Adrien Fourmaux faire ses premiers tours de roue dans la catégorie reine du rallye mondial avec un soutien de poids, celui de la firme autrichienne de boissons énergisantes Red Bull. « Adrien Fourmaux et Renaud Jamoul sont deux des personnes les plus impliquées avec lesquelles j'aie travaillé, et c'est formidable de voir à présent ce talent et ce travail acharné récompensés par le soutien de Red Bull, une marque véritablement emblématique du sport automobile, et aussi perspicace que Malcolm Wilson pour repérer le potentiel des pilotes », a confié Richard Millener, directeur de l’écurie Ford M-Sport dans des propos recueillis par le magazine britannique Autosport.

Fourmaux : « Suivre le chemin de mes héros en rallye »

Deuxième du Rallye Monte-Carlo dans la catégorie WRC2, au sein de laquelle il prendra part le week-end prochain à l’Arctic Rally, en Finlande, Adrien Fourmaux sera le successeur de Sébastien Ogier au sein de l’écurie britannique. « Je suis très enthousiaste à l'idée de passer en WRC cette année et de suivre le chemin de mes héros en rallye, a confié le Français au magazine britannique Autosport. Cette saison est extrêmement importante pour moi, et le fait que M-Sport ne soit pas seul à me faire confiance, puisque désormais Red Bull me soutient également, est à la fois source d'humilité et de motivation. » S’il compte réaliser une nouvelle performance de premier plan sur la glace et la neige finlandaises, Adrien Fourmaux regarde déjà loin, avec l’idée de convaincre qu’il a sa place en WRC dans les années à venir. « Je suis clairement tourné vers la préparation de mes débuts en WRC, qui se fera lors d'une toute nouvelle épreuve, le Rallye de Croatie, rappelle le Tricolore. J'ai l'intention que ce soit la première étape d'une longue carrière au plus haut niveau du rallye mondial. » Avec Pierre-Louis Loubet, qui a déjà plusieurs rallyes WRC à son actif, le rallye français a sans doute de l’avenir au plus haut niveau.