WRC - Croatie : Le shakedown pour Kalle Rovanperä

Après quasiment deux mois de pause, le WRC reprend ses droits sur l’asphalte croate. Vainqueur en février dernier du rallye de Suède, Kalle Rovanperä a lancé le week-end en signant le meilleur temps du shakedown. Organisée sur un parcours de 3,650 kilomètres, cette séance d’essais a vu le pilote Toyota réaliser sa meilleure performance lors de son troisième passage en 1’52’’5. Le leader du championnat ne devance au final que d’un dixième de seconde Thierry Neuville, qui a attendu son quatrième passage pour réaliser son meilleur temps personnel. « Notre objectif est de nous battre pour la victoire, a confié le Belge après son premier essai. L’an passé, on était rapides ici mais on est conscients que nous continuons de souffrir avec la voiture sur l’asphalte. Nous verrons bien ce que nous pouvons faire ce week-end. Auteur d’un début de saison compliqué au volant de la Hyundai, avec seuls les cinq points de la Power Stage en Suède à son actif, Ott Tänak entend bien réagir ce week-end en Croatie.

La pluie attendue durant le week-end

Au fil de ses trois passages sur cette spéciale d’essais, l’Estonien n’a cessé d’améliorer avec le troisième temps final, à huit dixièmes de la référence établie par Kalle Rovanperä. « Je n’ai jamais eu l’occasion de mettre à l’épreuve les pneus slicks lors des essais, je n’ai pu monter que les pneus pluie, a confié Ott Tänak lors de ce shakedown. C’était important d’expérimenter les sensations apportées par les slicks et, jusqu’à maintenant, le ressenti est bon. » Esapekka Lappi, au volant de la troisième Toyota GR Yaris, s’est installé au quatrième rang, avec un meilleur temps à un peu plus d’une seconde de son chef de file. « Je me suis senti bien. Toutefois, la route était sèche et la pluie est attendue pour le week-end, a confié le Finlandais. Les conditions vont beaucoup varier donc ça ne va pas être simple. D’abord, on doit voir l’arrivée, ce qui est un énorme objectif. » Craig Breen complète le Top 5 quand Pierre-Louis Loubet et Adrien Fourmaux se sont classés respectivement huitième et neuvième. Les choses sérieuses vont commencer ce vendredi, avec pas moins de huit spéciales et pas moins de 120 kilomètres de secteurs chronométrés.



RALLYE - WRC / CROATIE

Classement du shakedown (3,650km) - Jeudi 21 avril 2022

1- Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen (FIN-FIN/Toyota) en 1’52’’5

2- Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe (BEL-BEL/Hyundai) à 0’’1

3- Ott Tänak - Martin Järveoja (EST-EST/Hyundai) à 0’’8

4- Esapekka Lappi - Janne Ferm (FIN-FIN/Toyota) à 1’’3

5- Craig Breen - Paul Nagle (IRL-IRL/Ford M-Sport) à 1’’3

…

8- Pierre-Louis Loubet - Vincent Landais (FRA-FRA/Ford M-Sport) à 2’’4

9- Adrien Fourmaux - Alexandre Coria (FRA-FRA/Ford M-Sport) à 3’’4

…