WRC - Catalogne : Ogier a pris un peu plus le large

Ogier pourra voir venir

RALLYE - WRC / CATALOGNE

Classement à l'issue de l'ES15 (sur 19) - Samedi 22 octobre 2022

Vainqueurs de spéciales

Il y a Sébastien Ogier et les autres ce week-end en Catalogne ! Après avoir fait fi des conditions de route ce vendredi pour s’installer en tête, le Gapençais a profité des trois premières spéciales disputées ce samedi pour creuser l’écart sur ses plus proches adversaires. Une tendance que l’octuple champion du monde n’a pas démenti lors de la boucle de l’après-midi. En effet, Sébastien Ogier s’est offert le « scratch » lors des 12eme et 13eme spéciales de l’épreuve. Deux succès qui ont permis au pilote Toyota de repousser Kalle Rovanperä à quasiment seize secondes et Thierry Neuville à un peu moins de 22 secondes. Seulement troisième lors de l’ES14 à cinq secondes d’un Dani Sordo survolté sur ses terres, Sébastien Ogier n’y a cédé qu’un dixième de seconde au Belge tout en reprenant un peu plus de cinq secondes au nouveau champion du monde. Disputée sur un peu plus de deux kilomètres dans les rues de Salou, le dernier secteur chronométré de la journée a vu Thierry Neuville et Ott Tänak terminer dans le même dixième de seconde.Le duo de pilotes Hyundai reprenant par la même occasion huit dixièmes de seconde à Sébastien Ogier. Alors qu’il reste seulement quatre spéciales à disputer ce dimanche, le Gapençais peut compter sur un matelas légèrement inférieur à 21 secondes du Thierry Neuville quand Kalle Rovanperä, qui n’est pas sur une de ses surfaces de prédilection, est sur les talons du Belge, auquel il a cédé la deuxième place au terme de cette 15eme et dernière spéciale disputée ce samedi. « Ça a été une journée agréable nous concernant. On a pris du plaisir dans la voiture et les chronos ont suivi, a confié le pilote tricolore à l’issue de cette journée. Quand vous arrivez sur un rallye, un tel scenario est un rêve. Pour être honnête, je suis heureux de ma saison jusqu’à présent mais ça serait sympa d’accrocher une victoire. Nous sommes en bonne position pour cela mais il reste du chemin à faire. » Il reste quatre spéciales et un peu plus de 55 kilomètres pour voir le pilote Toyota renouer avec la victoire.Thierry Neuville - Martin Wydaeghe (BEL-BEL/Hyundai) à 20’’7Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen (FIN-FIN/Toyota) à 22’’1Ott Tänak - Martin Järveoja (EST-EST/Hyundai) à 36’’6Dani Sordo - Candido Carrera (ESP-ESP/Hyundai) à 1’13’’2Rovanperä : 4 (ES1, ES2, ES6, ES7)Ogier : 6 (ES3, ES5, ES8, ES10, ES12, ES13)Neuville : 2 (ES4, ES9)Sordo : 1 (ES14)Tänak : 1 (ES15)L'ES11 a été interrompue puis annulée suite à l'accident de Gus Greensmith.