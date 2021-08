ES18 - Francorchamps 1 (11,21km) : Tänak prend rendez-vous, Rovanperä sur le podium

ES17 - Stavelot 1 (9,05km) : Ogier ralenti par une crevaison, Neuville reste solide leader

RALLYE - WRC / BELGIQUE

Classement après l’ES18 (sur 20) - Samedi 14 août 2021

Vainqueurs de spéciales

Après les virages de Pouhon et de Stavelot, c’est le Raidillon de l’Eau Rouge qui s’est offert aux pilotes du WRC sur cette spéciale qui sera la « Power Stage » en toute fin de rallye. N’étant plus en course pour le podium, Ott Tänak a profité de ce premier passage pour se tester avec l’idée d’aller chercher les cinq points bonus en fin de rallye. L’Estonien a signé le meilleur temps avec une demi-seconde d’avancer sur Kalle Rovanperä et un peu moins de trois secondes sur Craig Breen. « Piloter dans un tel endroit serait sans doute sur ma liste d’envies mais ça serait un peu mieux avec une voiture disposant de 500 chevaux de plus », a admis Ott Tänak après cette spéciale. Mais le principal enseignement de cette 18eme spéciale concerne le podium. Concédant un peu plus de cinq secondes à Kalle Rovanperä, Elfyn Evans cède la troisième place à son coéquipier chez Toyota. Sébastien Ogier, quant à lui, est désormais à quatorze secondes du podium. Thierry Neuville, quant à lui, a assuré et conserve quinze secondes d’avance sur Craig Breen.Pour cette dernière journée du premier rallye de Belgique de l’histoire du WRC, les pilotes ont quitté les routes des Flandres pour rallier la Wallonie et le plus haut lieu du sport automobile belge : le Circuit de Spa-Francorchamps. Comme son nom l’indique, cette spéciale s’est conclue au niveau du virage de Stavelot, en passant par le double droite de Pouhon. Un secteur dont une des principales victimes est Sébastien Ogier. En lutte pour la troisième place du podium avec ses coéquipiers Elfyn Evans et Kalle Rovanperä, le champion du monde en titre a été ralenti par une crevaison. « J’ai perdu un peu de temps, a admis le Gapençais après l'arrivée. Il y avait une section qui était plus étroite lors des reconnaissances. Ils ont refait l’asphalte et l’ont rendue plus large donc c’était plus difficile d’estimer la trajectoire. Je suis un peu allé au large. » Auteur du meilleur temps de cette spéciale, Kalle Rovanperä profite de l’occasion pour revenir à moins de deux secondes d’Elfyn Evans. Devant, Thierry Neuville n’a pas pris de risques même s’il a apprécié la fin de spéciale sur le tracé du « Toboggan des Ardennes » et a repris un peu plus de six secondes à Craig Breen pour conforter sa première place.Craig Breen - Paul Nagle (IRL-IRL/Hyundai) à 14’’9Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen (FIN-FIN/Toyota) à 40"5Elfyn Evans - Martin Scott (GBR-GBR/Toyota) à 44’’4Sébastien Ogier - Julien Ingrassia (FRA-FRA/Toyota) à 54"6Ott Tänak - Martin Järveoja (EST-EST/Hyundai) à 3'50"8Neuville : 7 (ES4, ES5, ES6, ES7, ES12, ES14, ES16)Breen : 4 (ES2, ES3, ES9, ES10)Tänak : 2 (ES1, ES18)Ogier : 2 (ES13, ES15)Evans : 1 (ES11)Rovanperä : 1 (ES17)L’ES8 a été annulée pour raisons de sécurité.