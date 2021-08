ES9 - Hollebeke 1 (25.86 km) : Neuville en gestion

était correct. Un peu plus bosselé que prévu et j’ai été un peu surpris par la voiture qui a souvent touché le sol" a déclaré Elfyn Evans à l'arrivée, le plus rapide sur ce tronçon en 6:42.0 devant Thierry Neuville qui revient fort (+0.3). Le Britannique conforte sa 3eme place du général derrière l'Irlandais Craig Breen arrivé avec une seconde de retard lors de cette épreuve. Avec deux secondes de débours sur Evans, Sébastien Ogier conclut cette spéciale en 4eme position. Le Français demeure 5eme du général avec 46 secondes de retard sur le Belge Neuville.

Ce n’est pas trop mal, mais il en manque encore un peu.

Ce n’est pas une bonne position de départ pour moi, et nous avons également raté une spéciale.

Nous devrons voir ce que nous pouvons faire cet après-midi" a pour sa part confessé Sébastien Ogier, 6eme de ce parcours et toujours 5eme au général.

Classement après l’ES11 (sur 20) - Vendredi 13 août 2021

Elfyn Evans - Martin Scott (GBR-GBR/Toyota)

Sébastien Ogier - Julien Ingrassia (FRA-FRA/Toyota)

6- Ott Tänak - Martin Järveoja (EST-EST/Hyundai) à 3'40"0

Vainqueurs de spéciales

Leader à domicile après la première journée, Thierry Neuville et l'ensemble des pilotes ont achevé ce vendredi plus tôt que prévu car la 8eme spéciale avait été annulée par mesure de sécurité. Ce samedi lors de la première épreuve du jour,(13:30.7). Dauphin du Belge au classement général, le pilote Hyundai grignote près de trois secondes au classement général sur son coéquipier, 3eme de cette épreuve (+2.8). Le 2eme est le Britannique Elfyn Evans (+1.6) tandis que Sébastien Ogier termine 5eme avec 5 secondes de retard sur Breen.Non content d'avoir remporté la première spéciale de ce samedi,, bouclant le parcours en 6:23.9. Thierry Neuville termine 2eme et pas bien loin au chrono (+1.3). Néanmoins, l'Irlandais reprend encore du terrain au local de l'étape en haut du classement général. Le Finlandais Kalle Rovanperä termine 3eme de cette spéciale (+3.2) tandis que Sébastien Ogier est dans le coup avec sa 4eme place à +4.4."Le feelingPlacé mais jamais vainqueur lors des trois premières épreuves de ce samedi,de ce rallye de Belgique. Son coéquipier chez Hyundai, Craig Breen a terminé 3eme (+2.5), juste derrière le Finlandais de chez Toyota, Kalle Rovanperä (+2.3). "La première spéciale de ce samedi après-midi a été dominée par Sébastien Ogier. Son premier succès en terre belge ce week-end. "J’ai essayé de bien piloter. Ce matin, je n’étais pas satisfait de mon rythme, mais maintenant les conditions de route sont meilleures et j’ai fait une bonne spéciale. On va voir ce qu’il se passe" a lâché le pilote Toyota, toujours 5eme du général mais plus que jamais relancé dans la course au podium. Si Thierry Neuville demeure solidement cramponné à son fauteuil de leader grâce à 5 secondes d'avance sur Craig Breen, le Britannique Elfyn Evans sent en revanche le souffle du Français sur sa nuque. Evans, 3eme du général, compte désormais six secondes sur le Finlandais Kalle Rovanperä et treize de mieux que le Tricolore.Craig Breen - Paul Nagle (IRL-IRL/Hyundai) à 4’’3à 35’’0Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen (FIN-FIN/Toyota) à 39"6à 46"4Breen : 4 (ES2, ES3, ES9, ES10)Tänak : 1 (ES1)Evans : 1 (ES11)Ogier : 1 (ES13)Neuville : 5 (ES4, ES5, ES6, ES7, ES12)L’ES8 a été annulée pour raisons de sécurité.