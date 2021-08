WRC – Belgique : Neuville en gestion

ES9 - Hollebeke 1 (25.86 km) : Neuville en gestion

ES10 Dikkebus 1, (12.49 km) : Breen met un peu plus la pression !

RALLYE - WRC / BELGIQUE

Classement après l’ES7 (sur 20) - Vendredi 13 août 2021

6- Sébastien Ogier - Julien Ingrassia (FRA-FRA/Toyota) à 39"4

Vainqueurs de spéciales

Leader à domicile après la première journée, Thierry Neuville et l'ensemble des pilotes ont achevé ce vendredi plus tôt que prévu car la 8eme spéciale avait été annulée par mesure de sécurité. Ce samedi lors de la première épreuve du jour, l'Irlandais Craig Breen a signé le temps le plus rapide au terme des 25.86km (13:30.7). Dauphin du Belge au classement général, le pilote Hyundai grignote près de trois secondes au classement général sur son coéquipier, 3eme de cette épreuve (+2.8). Le 2eme est le Britannique Elfyn Evans (+1.6) tandis que Sébastien Ogier termine 5eme avec 5 secondes de retard sur Breen.Non content d'avoir remporté la première spéciale de ce samedi, Craig Breen a remis ça lors de l'épreuve suivante du jour, bouclant le parcours en 6:23.9. Thierry Neuville termine 2eme et pas bien loin au chrono (+1.3). Néanmoins, l'Irlandais reprend encore du terrain au local de l'étape en haut du classement général. Le Finlandais Kalle Rovanperä termine 3eme de cette spéciale (3.2) tandis que Sébastien Ogier est dans le coup avec sa 4eme place à +4.4.Craig Breen - Paul Nagle (IRL-IRL/Hyundai) à 7’’6Ott Tänak - Martin Järveoja (EST-EST/Hyundai) à 31’’2Elfyn Evans - Martin Scott (GBR-GBR/Toyota) à 32"6Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen (FIN-FIN/Toyota) à 33"4Breen : 4 (ES2, ES3, ES9, ES10)Tänak : 1 (ES1)Neuville : 4 (ES4, ES5, ES6, ES7)L’ES8 a été annulée pour raisons de sécurité.