WRC - Belgique : Abandon terrible de Neuville, Tänak s'en délecte

😲 Rally leader @thierryneuville has gone into a ditch 6.4km into SS15 #YpresRally #WRC #WRCLive

— WRC - FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) August 20, 2022

RALLYE - WRC / BELGIQUE

Classement à l’issue de l’ES12 (sur 20) - Samedi 20 août 2022

Adrien Fourmaux - Alexandre Coria (FRA-FRA/Ford M-Sport) à 3'05"9

Vainqueurs de spéciales*

Thierry Neuville disposait ce week-end, devant son public, d'une opportunité en or de renouer avec le triomphe en WRC. Jamais en mesure de s'imposer cette saison, le Belge a fait forte impression ce vendredi, puis ce samedi également, caracolant en tête au bénéfice de huit victoires de spéciales. Cependant, le ciel s'est abattu sur la tête du pilote Hyundaï lorsqu'il a mal maîtrisé un virage dans la 15eme étape de ce rallye de Belgique. Sa sortie de route l'a plongé dans le fossé. Et même si il a pu reprendre son chemin, il a rapidement dû se rendre à l'évidence et abandonner. Sa voiture n'a pas tenu le choc. Le pilote de 34 ans laisse ainsi le champ libre à son coéquipier Ott Tänak qui grimpe sur le fauteuil de leader.L'Estonien s'est adjugé les deux dernières spéciales ce samedi pour compter un peu plus de huit secondes sur Elfyn Evans (Toyota). Le Gallois devrait représenter l'unique concurrent sérieux pour un sacre en terre belge. Son partenaire chez Toyota et 3eme pensionnaire du podium au terme cette journée de samedi, Esapekka Lappi, accuse un retard supérieur à la minute. Quant au leader du championnat, le Finlandais Kalle Rovanpëra, il végète très loin au 10eme rang. Le Français Adrien Fourmaux occupe pour sa part la 5eme place à plus de trois minutes d'Ott Tänak. Ce dimanche, il restera quatre spéciales pour déterminer la hiérarchie de ce rallye de Belgique.Elfyn Evans - Scott Martin (GBR-GBR/Toyota) à 8"2Esapekka Lappi - Janne Ferm (FIN-FIN/Toyota) à 1'09"8Oliver Solberg - Elliott Edmondson (SWE-GBR/Hyundai) à 2'51"6Rovanperä : 2 (ES1, ES9)Neuville : 8 (ES2, ES5, ES6, ES7, ES8, ES11, ES12, ES13)Tänak : 3 (ES3, ES15, ES16)Evans : 2 (ES4, ES14)*L'ES10 a été arrêtée suite à l'accident de Craig Breen.