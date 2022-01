Rallye/Loeb : « Le Dakar reste mon objectif principal »

Loeb : "On était dans le rythme sur le Dakar"

En l’espace de neuf jours, Sébastien Loeb a réussi l’exploit de terminer deuxième du Dakar dans les dunes d’Arabie Saoudite puis de remporter le rallye Monte-Carlo sur les routes glacées des Alpes-Maritimes et des Alpes de Haute-Provence. L’Alsacien de bientôt 48 ans (il les fêtera le 26 février) est un pilote hors-pair et il l’a une nouvelle fois prouvé en ce début d’année. Mais le nonuple champion du monde des rallyes ne compte pas s’arrêter là. Retraité du WRC, tout comme Sébastien Ogier, il continue toutefois à effectuer quelques piges de temps en temps (il avait participé aux rallyes de Monte-Carlo et de Turquie l’an passé, finissant respectivement 4eme et 3eme, ndlr), et espère bien prendre part à un ou plusieurs rallyes d’ici la fin de saison, comme il l’a confié dans une interview au Figaro ce lundi. «En parallèle de ça, j'ai fait le Dakar, il y a d'autres courses de prévues en rallye-raid, il y a l'Extreme-E (un championnat du monde de SUV électriques, ndlr), je n'aurai pas énormément de temps pour faire des courses en WRC mais on est en discussion pour voir si l'opportunité peut se présenter d'en faire une ou d'autres. »Mais l’objectif principal de sa fin de carrière, cela reste de remporter le Dakar, lui qui a terminé à 27’46 du vainqueur Nasser Al-Attiyah cette année : « On a fait une belle course, on a eu un souci mécanique un jour et un problème de navigation un autre mais sinon on était dans le rythme.» Deuxième en 2017 et 2022 et troisième en 2019, Sébastien Loeb est monté trois fois sur le podium du Dakar en six participations. Et si la bonne, c’était pour 2023 ?