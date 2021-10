Rallye - WRC : Treize courses en 2022, la Nouvelle-Zélande de retour

⚠️Save the dates 📅⤵️ la Formule 1, la Formule 2 ou encore la Formule E, c’est le championnat du monde des rallyes qui a dévoilé son programme pour la saison 2022. Une saison qui comportera treize rallyes, contre douze pour cette année. Comme le veut la tradition, l’exercice 2022 débutera par le rallye de Monte-Carlo en janvier, puis ce sera la Suède en février, la Croatie (sous réserve d’homologation du contrat) en avril, le Portugal en mai, l’Italie et le Kenya en juin, l’Estonie en juillet, la Finlande et un autre rallye à déterminer en août, la Grèce en septembre, la Nouvelle-Zélande (sous réserve d’homologation du contrat) fin septembre-début octobre, l’Espagne en octobre et le Japon en novembre, pour un championnat qui va donc se dérouler sur quatre continents.



Siebel : "Le WRC se remet en ordre de marche"