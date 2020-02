Rallye - WRC - Suède : Evans signe la deuxième victoire de sa carrière

ES18 : Evans a eu le dernier mot !

RALLYE - WRC / SUEDE

Classement final - Dimanche 16 février 2020

Sébastien Ogier - Julien Ingrassia (FRA-FRA/Toyota) à 23"6

Vainqueurs de spéciales

Et de deux ! Après le rallye WRC de Grande-Bretagne remporté en 2017, Elfyn Evans a signé une deuxième victoire dans sa carrière. Ce dimanche, le Gallois, qui a enlevé cinq spéciales, en tout, durant ce week-end, a mis un point final à ce rallye WRC de Suède. Alors que ce fameux rallye a été particulièrement perturbé en raison des très mauvaises conditions météo, ce sont pas moins de neuf spéciales qui ont ainsi été annulées. Par conséquent, les concurrents n'en ont eu que neuf à parcourir, au total.Au final, le natif de Cardiff devance, au niveau du classement général, le champion du monde en titre, l'Estonien Ott Tänak, sur Hyundai (à 12"7). De son côté, longtemps à la lutte pour le podium final, le Français Sébastien Ogier (Toyota) devra finalement se contenter de la quatrième place finale, devancé par son surprenant jeune coéquipier. En effet, le Finlandais Kalle Rovanperä, âgé de tout juste 19 ans, a pris la troisième place finale. L'ES18, soit le traditionnel Power Stage, long de 21,19 kilomètres et couru à Likenäs 2, a été justement remporté par Rovanperä. Aucune autre spéciale n'avait été courue ce dimanche.Ott Tänak - Martin Järveoja (EST-EST/Hyundai) à 12"7Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen (FIN-FIN/Toyota) à 20"2Esapekka Lappi - Janne Ferm (FIN-FIN/Ford) à 32"4Evans : 5 (ES2, ES4, ES5, ES6, ES7)Tänak : 2 (ES3, ES8)Neuville : 1 (ES16)Rovanperä : 1 (ES18)L'ES1, l'ES9, l'ES10, l'ES11, l'ES12, l'ES13, l'ES14, l'ES15 et l'ES17 ont été annulées en raison des conditions météo.L'ES18 sera disputée ce dimanche.