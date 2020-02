Rallye - WRC - Suède : Evans poursuit sur sa lancée

ES5 : Evans ne lâche rien

RALLYE - WRC / SUEDE

Classement à l'issue de l'ES5 (sur 18) - Samedi 15 février 2020

Sébastien Ogier - Julien Ingrassia (FRA-FRA/Toyota) à 21"3

Vainqueurs de spéciales

Ce samedi, les concurrents du rallye WRC de Suède, particulièrement perturbé par des conditions météorologiques compliquées, sont repartis sur les mêmes bases que celles de ce vendredi. A l'occasion de la première spéciale du jour, la cinquième, c'est le Gallois Elfyn Evans, pilote Toyota et leader du classement général, qui a eu le dernier mot. Le pilote Toyota a devancé, de 3‘’2, le champion du monde en titre, l'Estonien Ott Tänak, sur Hyundai, et. Belle opération donc pour le Tricolore, qui remonte petit à petit au classement général de l'épreuve comptant pour la Coupe du Monde de la spécialité. Juste devant lui, se trouve son tout jeune coéquipier, le surprenant Finlandais Kalle Rovanperä (19 ans). Ce dernier n'a pris que la cinquième place finale de cette première spéciale du jour. Désormais, Ogier ne compte ainsi plus qu'un petit dixième de retard sur le podium.Ott Tänak - Martin Järveoja (EST-EST/Hyundai) à 11"7Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen (FIN-FIN/Toyota) à 21"2Esapekka Lappi - Janne Ferm (FIN-FIN/Ford) à 28"2Evans : 3 (ES2, ES4, ES5)Tänak : 2 (ES3, ES8)L'ES1, l'ES9, l'ES10, l'ES11, l'ES12, l'ES13, l'ES14 et l'ES15 ont été annulées en raison des conditions météo.L'ES5, l'ES6, l'ES7 et l'ES16 auront lieu ce samedi alors que les ES17 et ES18 seront disputées ce dimanche.