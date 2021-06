Rallye - WRC - Sardaigne : Tänak contrôle, Ogier deuxième

RALLYE - WRC / SARDAIGNE

Classement après l’ES10 (sur 20) - Samedi 5 juin 2021

Sébastien Ogier - Julien Ingrassia (FRA/Toyota) à 40"6

Vainqueurs de spéciales

Ogier : 1 (ES10)

Contrairement à vendredi, le leader du championnat du monde Sébastien Ogier n'ouvre plus la route, et cela se ressent sur ses performances. Le pilote français a remporté sa première spéciale du rallye, avec 1"7 d'avance sur Ott Tänak, qui n'a pas pris de risques et reste confortablement en tête, 3"9 sur Elfyn Evans, 4"9 sur Thierry Neuville et surtout 9"8 sur Dani Sordo, ce qui lui permet de prendre la deuxième place du classement, à 40"6 de l'Estonien, et avec 2"3 d'avance sur l'Espagnol. "Jusque là, tout va bien. Je pense que le choix de pneus n'était pas trop mauvais pour moi ce matin. On dirait que ça fonctionne", s'est satisfait le champion du monde en titre, tandis que Sordo a regretté son manque de vitesse, notamment dans les virages.Tout va bien pour Ott Tänak, le leader du rallye de Sardaigne, qui a entamé la deuxième journée par une victoire en spéciale, avec 2"6 d'avance sur Elfyn Evans et 6"1 sur Sébastien Ogier. "Les conditions étaient sympas, et l'adhérence était très bonne. Jusqu'ici tout va bien", s'est réjoui le pilote Hyundai, qui a repris quinze secondes à son dauphin et coéquipier Dani Sordo, qui a calé en roulant dans une grosse flaque d'eau. Cet incident profite à Sébastien Ogier, qui reste troisième mais a repris neuf secondes à l'Espagnol, pour se retrouver à huit secondes de la deuxième place. "J'ai bien piloté. J'ai fait un choix de pneus un peu différent. Ce n'était pas le meilleur pour cette spéciale, mais j'espère que ça paiera plus tard", a déclaré le Français qui a choisi quatre pneus durs et deux softs pour les quatre premières spéciales alors que ses rivaux ont opté pour trois durs et trois softs.Dani Sordo - Borja Rozada (ESP/Hyundai) à 42"9Elfyn Evans - Scott Martin (GBR-GBR/Toyota) à 1'06"8Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe (BEL/Hyundai) à 1'15"9Tänak : 5 (ES1, ES2, ES3, ES4, ES5, ES9)Sordo : 3 (ES6, ES7, ES8)Neuville : 1 (ES8)