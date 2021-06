Rallye - WRC - Sardaigne : Le shakedown pour Neuville

Thierry Neuville a pris les choses en main. Ce jeudi matin, le Belge Thierry Neuville s'est montré le plus rapide lors du shakedown. Un shakedown totalement inédit et tracé autour de la ville de Loiri. Cette dernière se trouve à environ 20 kilomètres au sud du parc d'assistance d'Olbia. Le pilote belge, pensionnaire de l'équipe Hyundai, a devancé son coéquipier de 0''9. Ce shakedown du rallye WRC de Sardaigne marque officiellement l'ouverture de la cinquième manche du championnat du monde de la spécialité.



Plus d'informations à venir...