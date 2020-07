Rallye - WRC : Reprise en Estonie le 4 septembre

Et dire que l'Estonie ne devait même pas figurer au calendrier... Pourtant, c'est bien ce pays dans l'incapacité à l'origine d'organiser une épreuve du Championnat du Monde WRC pour des raisons financières qui relancera la saison 2020, en septembre prochain. Dans un communiqué, la WRC et la FIA ont communément annoncé jeudi que la reprise de cet exercice fortement chamboulé par la crise sanitaire et longuement interrompu par la pandémie de Covid-19 interviendrait le 4 septembre prochain, sur la terre estonienne (et avec probablement 232 kilomètres de spéciales au total). Une première historique pour ce pays qui avait dû uniquement se contenter jusqu'à maintenant d'héberger des épreuves du Championnat d'Europe, entre 2014 et 2016. Jeudi, le premier ministre estonien a officialisé lors d'une conférence de presse que les efforts effectués depuis plusieurs semaines avaient été récompensés et que l'Estonie, pour la première fois de sa vie, accueillerait une manche du Championnat du Monde WRC, de surcroît celle qui marquera la reprise tant attendue de la compétition.

Après l'Estonie, la Turquie...

« C’est un moment historique à tous points de vue. Nous allons avoir un rallye WRC du 4 au 6 septembre. Je voudrais me tourner vers M.Ciesla (promoteur du WRC) et je le remercie de nous avoir fait confiance pour organiser un rallye WRC. Ce que Urmo, Tarmo, Silver (les principaux organisateurs) ont fait avec leur équipe pendant dix ans est incroyable et ils ont toujours donné le meilleur d’eux-mêmes », s'est réjoui Jüri Ratas, rejoint dans son sentiment par Oliver Ciesla. « C’est un grand honneur pour le WRC d’être invité à la maison Stenbock et c’est un privilège. Je voudrais féliciter l’Estonie pour être devenue la 33eme nation à accueillir un rallye WRC. » Après l'Estonie, qui relancera donc cette saison longtemps à l'arrêt et qui ne comptera que huit étapes (le rallye d'Argentine a été annulé), les pilotes en découdront ensuite en Turquie (24 au 27 septembre), en Allemagne (15 au 18 octobre) ainsi qu'en Sardaigne (29 octobre au 1er novembre) avant de boucler l'année au Japon, en novembre prochain (19 au 22). Vainqueur au Mexique de son première rallye de la saison le 15 mars dernier, Sébastien Ogier (Toyota, 62 points) occupe de nouveau les commandes du classement général, devant le Gallois Elfyn Evans (Toyota, 54) et le Belge Thierry Neuville (Hyundai, 42).