Rallye - WRC - Portugal : Ogier sera lui aussi au départ

Ogier a débuté le championnat du monde d'endurance en mars

Ils ne se quittent plus ! Même s’ils ne courent plus en WRC à plein temps et ont mille autres activités, Sébastien Loeb et Sébastien Ogier reviennent régulièrement à leurs premières amours, et une semaine après le pilote alsacien de 48 ans, c’est le Gapençais de 38 ans qui a annoncé qu’il serait lui aussi au départ du rallye du Portugal, pour la quatrième manche de la saison, du 19 au 22 mai. Les deux hommes avaient déjà pris part au rallye de Monte-Carlo, en ouverture de saison, et Loeb s’était imposé avec dix secondes et demie d’avance sur Ogier, pour un formidable doublé de "retraités" français.Le vice-champion du monde Elfyn Evans, le vainqueur des rallyes de Suède et de Croatie Kalle Rovanperä et le Japonais Takamoto Katsuta. Le Français succède donc à Esapekka Lappi, présent en Croatie ce week-end, mais qui partage la troisième Toyota avec Ogier cette saison.Se déroulant sur terre, le rallye du Portugal est l’une des épreuves préférées de Sébastien Ogier, qui co-détient le record de victoires avec le Finlandais Markku Alen, avec des succès en 2010, 2011, 2013, 2014 et 2017. Sébastien Loeb n’en a quant à lui remporté « que » deux, le rallye n’a fait son retour au calendrier WRC qu’en 2007.Pour le reste, il consacrera principalement sa saison au championnat du monde d'endurance (WEC), au sein de l'écurie Richard Mille Racing. Lors de la première course, les 1000 Miles de Sebring (Floride), en mars, il a terminé 15eme de la catégorie LMP2, aux côtés de Lilou Wadoux et Charles Milesi. La prochaine course est prévue le 7 mai, à l'occasion de 6 Heures de Spa-Francorchamps.