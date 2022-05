Rallye - WRC - Portugal : Evans en tête, Ogier abandonne aussi

Ogier n'a plus de roue de secours et abandonne

Quelle journée à rebondissements du côté du rallye du Portugal ! Les deux "pigistes" champions du monde français, de retour en WRC pour ce rallye au nord du pays, ont été contraints à l'abandon durant l'après-midi, laissant ainsi le champ libre à Elfyn Evans, Kalle Rovanperä, Dani Sordo ou encore Takamoto Katsuta pour se jouer la victoire jusqu'à dimanche. Alors que Sébastien Loeb avait pris les commandes de ce rallye après la 4eme spéciale, il a dû renoncer dès la première spéciale de l'après-midi après avoir heurté un parapet,L'accident de Loeb a permis à Elfyn Evans de prendre la tête du classement, avec deux secondes d'avance sur Thierry Neuville et cinq sur Sébastien Ogier.Mais dans la spéciale suivante, très rugueuse et qui a causé beaucoup de crevaisons, le ciel est encore tombé sur la tête d'un champion du monde français, puisque Sébastien Ogier a dû changer de roue (tout comme Ott Tänak), et a perdu plus de deux minutes sur Evans, qui a signé le temps-scratch, pour accentuer un peu son avance sur Neuville (près de six secondes). Un changement de roue qui a eu de grosses conséquences, car dans l'ES7, Ogier a encore crevé, mais il n'avait plus de roue de secours pour le dépanner, si bien qu'il a dû se résoudre à l'abandon, lui aussi. Rovanperä a remporté les ES7 et ES8 devant Evans, mais le Gallois a gardé la tête du classement, pendant que Neuville perdait 1'28 en raison d'un problème de roue et de transmission."Je suis assez content d'être ici - il y avait des conditions extrêmes et tout le monde essayait de se frayer un chemin. C'était parfois une loterie. Vous pouvez toujours dire que vous auriez pu aller plus vite, mais seriez-vous toujours là ? Je ne sais pas... C'est toujours difficile à dire", a confié Evans à la fin de la journée. Côté français, Pierre-Louis Loubet, malgré une grosse erreur dans l'ES8 qui lui a fait perdre 37 secondes, termine la journée à la sixième place, à quinze secondes de son coéquipier Gus Greensmith. Sept spéciales seront au programme samedi.2- Kalle Rovanperä-Jonne Halttunen (FIN-FIN/Toyota) à 13"63- Dani Sordo - Candido Carrera (ESP-ESP/Hyundai) à 44"44- Takamoto Katsuta-Aaron Johnston (JAP-IRL/Toyota) à 49"65- Gus Greensmith-Jonas Anderson (GBR-SUE/Ford) à 1'00"76-...Neuville : 1 (ES1)Loeb : 1 (ES4)Evans : 4 (ES2, ES3, ES6, ES9)Ogier : 1 (ES5)Rovanperä : 2 (ES7, ES8)