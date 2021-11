Rallye - WRC - Monza : Ogier à deux spéciales du titre

ES14 (Grand Prix 2, 10,29km) : Ogier et Evans dans le même temps

RALLYE – WRC / MONZA

Classement général à l'issue de l'ES14 (sur 16) - Dimanche 21 novembre 2021

Sébastien Ogier – Julien Ingrassia (FRA-FRA/Toyota) en 2h18’40’’5

Vainqueurs des spéciales

Ogier : 5 (ES1, ES3, ES4, ES10, ES11)

Sébastien Ogier entrevoit de plus en plus le titre mondial. Le pilote français n'est plus qu'à deux spéciales (28km) du bonheur, même s'il s'est fait une grosse frayeur lors de la première de la journée de dimanche. Le Gapençais a coupé une chicane en béton et a un peu endommagé sa roue et son pneu, mais rien de grave finalement. "Je ne m'y attendais pas. C'est très facile de taper quelque chose ici", a t-il reconnu. Il a finalement bouclé les 10,29km au programme de cette spéciale disputée sur le mythique circuit automobile, avec une seconde de retard sur Thierry Neuville, mais dans le même chrono exactement que son coéquipier chez Toyota et rival pour le titre Elfyn Evans. Ogier compte toujours une demi-seconde d'avance sur le Gallois en tête du classement général, sachant qu'un podium lui suffira pour être champion du monde.Elfyn Evans - Scott Martin (GBR-GBR/Toyota) à 0"5Dani Sordo - Candido Carrera (ESP-ESP/Hyundai) à 28"Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe (BEL-BEL/Hyundai) à 45"6Oliver Solberg - Elliott Edmondson (SUE-GBR/Hyundai) à 1’24"9Evans : 4 (ES2, ES5, ES9, ES12)Neuville : 3 (ES6, ES8, ES14)Sordo : 2 (ES7, ES13)