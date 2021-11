Rallye - WRC - Monza : Le chassé-croisé continue entre Ogier et Evans

ES9 (Selvino 1, 24,93km) : Evans reprend les commandes

ES8 (San Fermo 1, 14,8km) : Ogier repasse en tête !

RALLYE – WRC / MONZA

Classement général à l'issue de l'ES9 (sur 16) - Samedi 20 novembre 2021

Sébastien Ogier ne sera pas resté leader du rallye de Monza bien longtemps. Le Français a de nouveau cédé la première place à son coéquipier Elfyn Evans, vainqueur de l'ES9 pendant qu'Ogier finissait troisième à sept secondes et demie. Mais cette deuxième place suffirait bien sûr au Gapençais pour conserver son titre de champion du monde dimanche. Le Gallois s'est montré le plus rapide dans les montagnes, avec notamment 15 épingles à cheveux au menu. "Tout va bien. Je suis heureux de me concentrer sur moi-même, on verra comment l'écart évolue", a confié Evans. Un écart qui est est désormais de deux secondes et trois dixièmes. La spéciale s'est mal passée en revanche pour Thierry Neuville, qui est arrivé à 28 secondes du vainqueur et a perdu sa troisième place au profit de Dani Sordo. « Très tôt, j'ai perdu l'arrière. J'ai fait quelques changements de réglages avant la spéciale et avec les pneus pas chauds à 100 %, j'ai commencé à glisser. J'étais si proche de prendre le virage mais je ne l'ai pas fait. J'ai perdu du temps à redémarrer la voiture », a raconté le Belge, dont le capot claquait à l'arrivé.Sébastien Ogier n'a pas manqué le début de son avant-dernière journée en tant que pilote de rallye WRC à plein-temps ! Le Français a terminé deuxième de la spéciale très matinale du rallye de Monza, derrière Thierry Neuville, et cela lui permet de reprendre la tête du classement général avec une seconde et demie d'avance sur son coéquipier et rival pour le titre (qui compte 17 points de retard au classement du championnat, rappelons-le), Elfyn Evans. Parti avant-dernier dans les montagnes autour de Monza, le Français n'a pas pris de risques et a malgré tout repris du temps au Gallois. "C'était une nouvelle spéciale, je n'étais pas vraiment à fond. J'ai adoré piloté la voiture mais je ne veux pas prendre trop de risques. Ce n'était pas une spéciale parfaite, mais une spéciale propre", a confié Ogier. De son côté, Evans a regretté un manque d'adhérence de sa Toyota. "Ca glissait plus que ce à quoi je m'attendais. Peut-être qu'il faut que je sois plus patient". Le duel va encore se poursuivre pendant les cinq autres spéciales de la journée.Dani Sordo - Candido Carrera (ESP-ESP/Hyundai) à 27"1Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe (BEL-BEL/Hyundai) à 44"9Oliver Solberg - Elliott Edmondson (SUE-GBR/Hyundai) à 1'02"6Evans : 3 (ES2, ES5, ES9)Neuville : 2 (ES6, ES8)Sordo : 1 (ES7)