Rallye - WRC - Monte-Carlo : Tänäk tire le premier

Gros crash de Suninen #RallyeMonteCarlo

Il était en avance sur Tanak !

équipage ok #WRC pic.twitter.com/dftO4caebh

— Burgrid⑦ (@Burgrid7) January 21, 2021

WRC / RALLYE DE MONTE-CARLO

Classement après 1 spéciale (sur 15) - Jeudi 21 janvier 2021

Sébastien Ogier-Sébastien Ingrassia (FRA-FRA/Toyota) à 3"6

Vainqueurs de spéciales

C'est parti pour la saison 2021 de WRC ! Comme le veut la tradition, la saison débute du côté de Monte-Carlo, dans des conditions particulières puisqu'en raison de la pandémie de coronavirus et du couvre-feu mis en place à partir de 18h00, le shakedown a été annulé et les spéciales avancées. La première ES de la journée, sur 20,58km, a été remportée par Ott Tänäk, qui avait terminé son Monte-Carlo 2020 sur un très gros crash. L'Estonien de l'écurie Hyundai, malgré un problème d'essuie-glace coincé, a devancé de trois secondes le Finlandais Kalle Rovenpera. Ce sont même trois Toyota que Tänäk a devancées, puisqu'Elfyn Evans est troisième à 3"5 et le champion du monde Sébastien Ogier quatrième à 3"6. "C'était difficile. J'ai fait attention au début car j'avais un petit problème avec ma pédale de freins. Il faut que je vérifie ça", a confié le pilote français, qui entame sa dernière saison en WRC, à 37 ans. Les cadors sont tous dans un mouchoir de poche puisque Thierry Neuville, avec son nouveau copilote Martijn Wydaeghe, est cinquième à 3"9, sur sa Hyundai. En revanche, son coéquipier Dani Sordo est passé totalement à côté de sa spéciale, terminant à près de 19 secondes du vainqueur. Et que dire de Teemu Suninen, qui est parti en tonneaux avec sa Ford et a abandonné, alors qu'il était en avance sur l'Estonien. L'équipage est heureusement indemne.2- Kalle Rovenpera-Jonne Halttunen (FIN-FIN/Toyota) à 3"3- Elfyns Evans-Scott Martin (GBR-GBR/Toyota) à 3"54-5- Thierry Neuville-Martijn Wydaeghe (BEL-BEL/Hyundai) à 3"9...Tänäk : 1 (ES1)