Rallye - WRC - Monte-Carlo : Ogier prend la tête

ES5 (Montauban-sur-l'Ouvèze - Villebois-les-Pins, 22,24km) : Ogier enfonce le clou



Sébastien Ogier est inarrêtable ce vendredi matin ! Le pilote français a gagné sa troisième spéciale de suite, avec encore une fois une belle avance sur ses adversaires. Il a relégué Elfyn Evans à huit secondes, Ott Tänäk à douze et Kalle Rovanperä à 18 et demie ! "J'ai fait une bonne boucle. Celle-ci n'a pas été facile avec beaucoup de gravier sur la route, mais nous étions beaucoup plus confiants qu'hier. Avoir des freins aide vraiment!", s'est réjoui le pilote Toyota, qui compte désormais onze secondes d'avance sur le Gallois (qui a encore estimé avoir été trop prudent), 25 sur l'Estonien (qui est sorti très large dans un virage) et 29 sur le Finlandais au classement général. Thierry Neuville (Hyundai) est quant à lui cinquième à plus d'une minute, après avoir perdu une trentaine de secondes suite à un tête-à-queue. Les deux dernières spéciales de la journée débuteront à 12h17 et 13h38.



ES4 (Chalancon - Gumiane, 21,62km) : Ogier confirme et prend les commandes



Le doublé pour Sébastien Ogier ! Le champion du monde remporte sa deuxième spéciale de la matinée, en dominant assez largement la concurrence : Rovanperä finit en effet à 8 secondes, Evans à 9 et Tänäk à 12 ! "Les conditions n'étaient pas si faciles, les parties étroites étaient plutôt grasses et glissantes mais j'ai fait de mon mieux. Les cinq derniers kilomètres ont été très agréables", a confié le pilote français à l'arrivée, ne sachant pas qu'il avait creusé un tel écart puisque c'est lui qui ouvrait la spéciale, comme toutes celles de la journée, d'ailleurs. Evans a quant à lui reconnu qu'il avait peut-être été trop prudent en raison des routes glissantes, alors que Tänäk a expliqué que son moteur connaissait des problèmes dans les virages en épingle, nombreux dans cette spéciale. Quant à Rovanperä, il a écopé de dix secondes de pénalité pour être arrivé une minute en retard sur la ligne de départ. Les malheurs des uns font le bonheur d'Ogier, qui compte désormais 3"3 d'avance sur Evans au général, 9"7 sur Rovanperä et 12"7 sur Tänäk.



ES3 (Aspremont - La-Batie-des-Fonts, 19,61km) : Ogier était matinal, Rovanperä en tête



Couvre-feu oblige, les horaires des spéciales du rallye Monte Carlo ont été avancés, et c'est donc à partir de 6h10, en pleine nuit, sous une température de 3°c, que les pilotes ont pris le départ de la troisième spéciale. Une spéciale remportée par Sébastien Ogier, en délicatesse avec sa pédale de freins vendredi, mais qui s'est montré dominant, même si les conditions étaient différentes de la reconnaissance. Il a devancé respectivement de 2"7 et 5"7 ses coéquipiers Elfyn Evans et Kalle Rovanperä, ce dernier prenant la tête au classement général, avec 2"2 d'avance sur le Gallois et 7"9 sur le Français, malgré une erreur commise dans un virage en épingle. L'ancien leader Ott Tänäk s'est quant à lui montré très (trop ?) prudent en raison de la glace et a perdu 17 secondes sur Ogier, ce qui le relègue à la quatrième place du général.



WRC / RALLYE DE MONTE-CARLO

Classement après 5 spéciales (sur 15) - Vendredi 22 janvier 2021

1- Sébastien Ogier-Sébastien Ingrassia (FRA-FRA/Toyota) en 1h05'47"9

2- Elfyn Evans-Scott Martin (GBR-GBR/Toyota) à 11"3

3- Ott Tänäk-Martin Järveoja (EST-EST/Hyundai) à 24"8

4- Kalle Rovanperä-Jonne Halttunen (FIN-FIN/Toyota) à 28"2

5- Thierry Neuville-Martijn Wydaeghe (BEL-BEL/Hyundai) à 1'02"7

...



Vainqueurs de spéciales

Tänäk : 2 (ES1, ES2)

Ogier : 3 (ES3, ES4, ES5)



L'ES8 a été annulée.